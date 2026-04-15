Politique

Vietnam–Italie : vers un approfondissement du partenariat stratégique et de la coopération parlementaire

En visite officielle à Rome, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré la vice-présidente du Sénat italien, Licia Ronzulli. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de haut niveau, de dynamiser la coopération économique et de consolider le partenariat stratégique Vietnam-Italie.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la vice-présidente du Sénat italien, Licia Ronzulli. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la vice-présidente du Sénat italien, Licia Ronzulli. Photo : VNA

Rome (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République italienne, dans l’après-midi du 14 avril (heure locale), à Rome, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu la vice-présidente du Sénat italien, Licia Ronzulli, afin d’échanger sur les mesures à renforcer les relations bilatérales ainsi que la coopération parlementaire entre les deux pays.

Lors de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale a exprimé ses sincères remerciements pour l’accueil chaleureux réservé par le Sénat italien, se déclarant convaincu que cette visite contribuera à consolider et approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam-Italie, ainsi que les liens entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement italien. Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance au rôle et à la position de l’Italie en Europe et dans le monde, tout en se félicitant des évolutions positives des relations bilatérales ces dernières années.

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Lors de la rencontre. Photo : VNA



Informant son interlocutrice des réalisations récentes du Vietnam, il a indiqué que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale (mars 2026) se sont déroulés avec succès, posant des bases solides pour une nouvelle phase de développement. Le Vietnam poursuit actuellement la restructuration de son économie en lien avec un renouvellement du modèle de croissance, axé sur la rapidité et la durabilité, en mettant l’accent sur l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire et la transformation numérique globale.

Soulignant le fort potentiel de coopération entre les deux pays, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et de mettre en œuvre efficacement les accords déjà signés, en vue d’élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. Il a également appelé à renforcer les mécanismes de coopération existants dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de l’économie et des sciences et technologies, ainsi qu’à promouvoir les échanges d’expériences entre organes législatifs, en particulier en matière de législation et de supervision.

En matière économique et commerciale, il a estimé que les perspectives de coopération restent considérables, notamment dans des secteurs où l’Italie dispose d’atouts et le Vietnam de besoins, tels que l’industrie de haute technologie, la mode, le textile-habillement, le cuir-chaussure, l’énergie et la transformation numérique. Il a proposé de tirer pleinement parti de l’EVFTA afin de stimuler les échanges commerciaux et les investissements, notamment dans les domaines à fort potentiel comme les technologies de pointe, l’économie verte, les services financiers et la logistique.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale a suggéré que l’Italie encourage les États membres de l’Union européenne restants à ratifier rapidement l’EVIPA, tout en appelant la Commission européenne à lever au plus tôt le « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens et à retirer le Vietnam de la liste des juridictions fiscales non coopératives. Il a également remercié l’Italie pour son aide publique au développement (APD) accordée au Vietnam au fil des années, souhaitant la poursuite de ce soutien dans les secteurs prioritaires.

Insistant sur l’importance d’une coopération globale, il a plaidé pour un élargissement des partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la culture et du tourisme, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, ainsi que des échanges entre les peuples. Il a en outre proposé que l’Italie envisage une exemption de visa pour les citoyens vietnamiens afin de faciliter les échanges.

De son côté, la vice-présidente du Sénat italien a affirmé que l’Italie considère le Vietnam comme un partenaire important et prioritaire dans la région Indo-Pacifique, ainsi qu’un modèle de développement dynamique. Elle a exprimé son accord avec les orientations de coopération proposées par le Vietnam et affirmé que l’Italie soutiendra la mise en œuvre effective de l’EVFTA, le processus de ratification de l’EVIPA et les efforts visant à lever le « carton jaune » de la Commission européenne (CE) sur la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée).

Elle a également salué la présence croissante des entreprises italiennes au Vietnam, tout en soulignant les importantes opportunités de coopération dans des domaines émergents tels que l’énergie, l’intelligence artificielle, l’innovation et le tourisme.

Les deux parties ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de renforcer la coordination, la concertation et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, dans le cadre ASEAN-UE et des mécanismes interparlementaires. La partie italienne a réaffirmé son attachement au multilatéralisme en tant que levier de paix, ainsi que l’importance de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a invité la vice-présidente du Sénat Licia Ronzulli, ainsi que le président du Sénat italien, à effectuer une visite officielle au Vietnam dans les temps à venir, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. - VNA

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#Vietnam–Italie #partenariat stratégique #coopération parlementaire
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