Des résultats concrets à l’UIP et dans les relations bilatérales

Hanoï (VNA) – À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a participé à la 152e Assemblée de l’UIP à Istanbul (Turquie), mené des activités bilatérales en Turquie et effectué une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a indiqué que l’UIP-152 avait enregistré de nombreux résultats importants, avec une large participation de dirigeants parlementaires et de représentants d’organisations internationales. L’événement a réaffirmé le rôle de l’UIP comme cadre important pour renforcer le dialogue, promouvoir le consensus et la coopération en faveur de la paix, de la primauté du droit et du multilatéralisme.



La délégation vietnamienne, conduite par Tran Thanh Man, a participé de manière active, responsable et a apporté des contributions substantielles au succès de l’événement. Lors du débat général, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a avancé trois propositions visant à renforcer la coopération stratégique entre les parlements : promouvoir le dialogue et la confiance ; élaborer des cadres juridiques et superviser la mise en œuvre des engagements internationaux ; et garantir une application équitable et impartiale de la loi.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man rencontre le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong. Photo : VNA



La délégation vietnamienne a également pris part aux réunions du Conseil directeur de l’UIP, des commissions permanentes et de plusieurs forums. Lors de cette 152e Assemblée de l’UIP, selon le principe de rotation, le Vietnam a reçu la présidence du groupe ASEAN+3 pour la prochaine Assemblée de l’UIP.



Les messages et propositions du Vietnam ont reçu une attention et un soutien positifs de nombreux membres, contribuant à renforcer l’image du pays en tant que partenaire actif et responsable dans la coopération interparlementaire.



Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec des dirigeants parlementaires de différents pays, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération dans plusieurs domaines.



Dang Hoang Giang a souligné que, parallèlement aux activités de l’UIP, les activités du plus haut législateur vietnamien en Italie et en Turquie revêtent une signification importante pour la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man rencontre le président italien Sergio Mattarella. Photo : VNA

Selon lui, les résultats remarquables sont les suivant:



Premièrement, la confiance politique s’est renforcée, la visite marquant une avancée notable dans les relations du Vietnam avec ces deux pays.



Deuxièmement, l’économie, le commerce et l’investissement ont constitué des priorités, avec des progrès qualitatifs significatifs. À cette occasion, plusieurs ministères et secteurs ont signé des protocoles d’accord dans des domaines de coopération concernés.



Troisièmement, les activités du président de l’Assemblée nationale ont donné un nouvel élan à la coopération dans des domaines tels que la défense, la sécurité, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans l’innovation, l’intelligence artificielle, la transition verte et énergétique.



La rencontre du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man avec le Pape et Cardinal secrétaire d'État du du Saint-Siège est un événement significatif. Les deux parties entendent poursuivre leurs efforts pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelle, en vue d’établir des relations diplomatiques complètes entre le Vietnam et le Saint-Siège, ainsi que d’une visite du Pape au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.



Dans les temps à venir, les ministères et organismes vietnamiens continueront de coopérer étroitement avec leurs partenaires afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, de renforcer les échanges de délégations et de valoriser les mécanismes de coopération existants. -VNA