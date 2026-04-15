Le président de l’Assemblée nationale arrive en Turquie pour participer à l’UIP-152

Istanbul (VNA) - Dans l’après-midi du 15 avril (heure locale), le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse, Nguyen Thi Thanh Nga, sont arrivés à Istanbul, pour participer à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) et mener des activités bilatérales en Turquie, à l’invitation de la présidente de l’UIP, Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong.



L’UIP-152 verra Tran Thanh Man prononcer un discours important, dans lequel il partagera la vision du Vietnam sur les enjeux mondiaux et régionaux, tout en proposant des solutions concrètes pour renforcer la coopération interparlementaire en vue de maintenir la paix, la stabilité et de promouvoir un développement durable et prospère à l’échelle mondiale.



Dans le cadre de l’événement, il rencontrera également les dirigeants parlementaires de plusieurs pays, les responsables de l’UIP et des organisations internationales.



Parallèlement, l’Assemblée nationale du Vietnam participera aux discussions avec les parlements d’autres pays sur les orientations visant à améliorer l’efficacité des activités législatives et de supervision, ainsi qu’à promouvoir la coopération multilatérale.



La participation de Tran Thanh Man à l’UIP-152 témoigne de l’engagement actif de l’Assemblée nationale du Vietnam dans le cadre de l’UIP, ainsi que de sa volonté de proposer des initiatives et de contribuer de manière substantielle aux activités de l’organisation, en vue de maintenir la paix et de promouvoir le développement durable au bénéfice des peuples du monde.

Cérémonie d'accueil du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et de son épouse à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie. Photo : VNA



En Turquie, Tran Thanh Man mènera également certaines activités bilatérales.



Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1978, les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre le Vietnam et la Turquie n’ont cessé de se renforcer et d’obtenir des résultats positifs. Les relations parlementaires entre les deux pays se développent favorablement ces derniers temps, avec des échanges de délégations et des consultations dans les forums interparlementaires. Les deux parties ont toutes deux établi des groupes parlementaires d’amitié.



La mission de travail de Tran Thanh Man en Turquie constitue une occasion de renforcer la confiance politique, d’approfondir la coopération parlementaire et de promouvoir plus concrètement les relations bilatérales. -VNA