Politique

Le président de l’Assemblée nationale conclut avec succès sa visite officielle en Italie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a achevé avec succès sa visite officielle en Italie, marquée par des échanges de haut niveau et des avancées significatives dans le renforcement de la coopération parlementaire et du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse à l'aéroport de Ciampino, à Rome, avant leur départ pour la Turquie. Photo : VNA.
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse à l'aéroport de Ciampino, à Rome, avant leur départ pour la Turquie. Photo : VNA.

Rome (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a quitté, mercredi matin 15 avril (heure locale), la capitale Rome, concluant avec succès sa visite officielle en Italie.

​La délégation se rendra ensuite en Turquie pour participer à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (IPU-152) et mener des activités bilatérales.

Dans le cadre de sa visite en Italie, Tran Thanh Man s’est entretenu avec le président de la Chambre des députés, Lorenzo Fontana et a rencontré le président Sergio Mattarella et la vice-présidente du Sénat, Licia Ronzulli. Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays se sont félicités du développement positif des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Italie, établies depuis plus de cinquante ans, ainsi que de leur partenariat stratégique en vigueur depuis plus d’une décennie.

Au-delà des domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement et l’éducation, les dirigeants des deux pays ont souligné la nécessité d’élargir leur coopération à des secteurs d’excellence italiens, notamment la mode, l’économie numérique, l’économie verte et l’énergie.

Évoquant les perspectives des relations bilatérales, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a proposé de renforcer la confiance politique mutuelle par l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier entre les commissions et les groupes parlementaires d’amitié. Il a également insisté sur le partage d’expériences législatives afin d’améliorer les cadres juridiques, ainsi que sur le rôle de supervision de l’Assemblée nationale dans la mise en œuvre des engagements de haut niveau.

Au Vatican, Tran Thanh Man a rencontré le Pape Léon XIV et le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. À cette occasion, il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens créent toujours des conditions favorables à la communauté catholique pour qu'elle puisse vivre sa foi tout en contribuant activement au développement national. Il a exprimé le souhait que le Saint-Siège continue de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle avec le Vietnam, en vue de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, au service des peuples et de la paix.

Le président de l’Assemblée nationale s’est également rendu au Vatican, où il a rencontré le pape Léon XIV et le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. À cette occasion, il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens créent toujours des conditions favorables pour permettre aux catholiques de vivre pleinement leur foi tout en contribuant au développement du pays. Il a exprimé le souhait que le pape Léon XIV et le Saint-Siège continuent d’accorder une attention soutenue au renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelle, en vue de porter les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège à un nouveau stade de développement, au bénéfice des peuples ainsi que de la paix et de la prospérité communes de l’humanité.

L'agenda du président de l’Assemblée nationale a également été rythmé par des rencontres avec le secrétaire général du Parti de la refondation communiste d'Italie, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que le président du Groupe parlementaire d'amitié Italie-Vietnam.

Grâce à un programme d’activités riche et concret, la visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, s’est achevée avec succès. Elle a contribué à renforcer la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement italien, tout en consolidant et en approfondissant le partenariat stratégique entre les deux pays dans de nombreux domaines. -VNA

#président de l'Assemblée nationale #Italie
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