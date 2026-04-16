Politique

Le Vietnam appelle les parlements du monde à s’unir pour relever les défis mondiaux

Afin de surmonter ensemble les défis et saisir les opportunités, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a exhorté l’UIP et ses parlements membres à continuer de promouvoir davantage la coopération et la solidarité internationales, de renforcer l’état de droit et de soutenir les initiatives nationales en faveur de la paix et du développement.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s'exprime lors du débat général de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152), à Istanbul, le 16 avril. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s'exprime lors du débat général de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152), à Istanbul, le 16 avril. Photo: VNA

Istanbul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a appelé jeudi 16 avril à Istanbul, les parlements à renforcer la diplomatie parlementaire, à promouvoir le dialogue et à bâtir la confiance et l’amitié entre les nations pour relever ensemble les défis mondiaux.

S’exprimant lors du débat général de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) sur le thème général "Cultiver l’espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures", il a évoqué le contexte mondial profondément troublé, soulignant les guerres, les conflits, le protectionnisme commercial, les défis non traditionnels et aussi les opportunités et défis posés par les technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a également noté qu’au niveau mondial, l’engagement en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale demeure intact. Les agendas communs, tels que le Pacte pour l’avenir et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 restent la pierre angulaire de l’action collective mondiale.

Par la Déclaration de haut niveau de la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement en juillet 2025, les parlements continuent d’affirmer la coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous, a-t-il indiqué.

Aux niveaux régional et interrégional, notamment en Asie-Pacifique, les efforts visant à promouvoir les liens et les initiatives de coopération multilatérale dans divers domaines se sont multipliés. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) continuent de apporter une contribution importante à la paix, à la coopération et au développement dans la région, a-t-il poursuivi.

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Délégués participant au débat général de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, le 16 avril. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a en même temps partagé la volonté et la confiance du Vietnam, fort de ses réalisations enregistrées en 40 ans de rénovation, de se transformer en un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieure d’ici 2030 et en un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

"Avec une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, le Vietnam participe et continuera de participer de manière active, proactive et responsable, aux côtés de ses amis et partenaires, à la résolution des problèmes régionaux et internationaux communs", a-t-il déclaré.

Afin de surmonter ensemble les défis et saisir les opportunités, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a exhorté l’UIP et ses parlements membres à continuer de promouvoir davantage la coopération et la solidarité internationales, de renforcer l’état de droit et de soutenir les initiatives nationales en faveur de la paix et du développement.

Le législateur suprême vietnamien a proposé de renforcer la diplomatie parlementaire, de promouvoir le dialogue, de bâtir la confiance et l’amitié entre les nations ; de prévenir et de s’attaquer aux causes profondes des conflits ; et de respecter les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.

"Dans cet esprit, de concert avec les membres de l’UIP, nous appelons instamment toutes les parties concernées à appliquer strictement le cessez-le-feu et à poursuivre les négociations de paix afin de trouver des solutions satisfaisantes et durables aux conflits actuels", a-t-il déclaré.

Il a proposé de promouvoir le rôle pionnier des parlements dans la création de cadres juridiques et l’internalisation des engagements internationaux, notamment ceux relatifs à la paix, à la sécurité, au développement durable, à la lutte contre le changement climatique et à la non-prolifération des armes de destruction massive ; et d’exercer une surveillance suprême sur la mise en œuvre des engagements internationaux. – VNA

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#152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) #président de l’Assemblée nationale du Vietnam #Trân Thanh Mân
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