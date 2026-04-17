Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le consul honoraire du Vietnam à Istanbul

Istanbul (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Turquie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu, dans l’après-midi du 17 avril (heure locale), le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, Ali Tezolmez.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les contributions actives d’Ali Tezolmez au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Turquie ces dernières années, en particulier à Istanbul, centre économique, commercial et d’échanges internationaux majeur du pays.

Remerciant le consul honoraire pour son soutien à la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans la région, ainsi que pour ses efforts dans la mise en relation des entreprises et la promotion des investissements, du commerce et du tourisme entre les deux pays, Tran Thanh Man a souligné que ces contributions concrètes participent à approfondir les relations bilatérales, notamment dans la perspective d’un relèvement de leur niveau dans les temps à venir.

Le président de l’Assemblée nationale a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Turquie, l’un de ses principaux partenaires commerciaux et d’investissement dans la région. Il a indiqué qu’au cours de cette visite, il avait eu des entretiens avec le président Recep Tayyip Erdogan et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, ainsi que des rencontres avec des entreprises lors d’un forum politique consacré à la promotion de la coopération bilatérale. À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont fixé l’objectif de porter le commerce bilatéral à 4 milliards de dollars dans les prochaines années.

Le président de l’AN Tran Thanh Man (droite) et le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, Ali Tezolmez. Photo: VNA

Afin de concrétiser cet objectif, Tran Thanh Man a souhaité qu’Ali Tezolmez, dans ses fonctions de consul honoraire du Vietnam à Istanbul, continue de mettre à profit son rôle et son influence pour promouvoir les priorités de coopération bilatérale, notamment en soutenant les négociations et la signature d’un accord de libre-échange Vietnam–Turquie, ainsi qu’en plaidant pour la reconnaissance rapide du Vietnam en tant qu’économie de marché à part entière. Il a également appelé à la réduction des barrières commerciales et à la facilitation de l’accès des produits vietnamiens aux réseaux de distribution et de vente au détail turcs.

Le président de l’Assemblée nationale a en outre invité le consul honoraire à poursuivre ses efforts en matière de promotion commerciale, de valorisation de l’image du Vietnam, de son peuple et de son environnement d’investissement et d’affaires, ainsi qu’à renforcer les liens entre les entreprises et à encourager les investisseurs turcs à explorer les opportunités au Vietnam. Il a également suggéré d’établir des partenariats entre des localités des deux pays, notamment entre Istanbul et une grande ville vietnamienne.

Tran Thanh Man a par ailleurs exprimé le souhait que le consul honoraire continue d’accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne en Turquie, notamment à Istanbul, afin de l’aider à stabiliser sa vie et à s’intégrer pleinement dans la société locale.

Remerciant le président de l’Assemblée nationale pour cette rencontre, Ali Tezolmez a souligné que la visite de travail de Tran Thanh Man en Turquie contribuera à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement et la culture.

Selon lui, le Vietnam et la Turquie partagent de nombreuses similitudes, notamment une histoire marquée par la lutte pour l’indépendance nationale, des traditions culturelles riches et une forte valorisation de la famille.

Se félicitant du développement positif des relations bilatérales dans de nombreux domaines, le consul honoraire a estimé que la coopération pourrait être élargie à d’autres secteurs d’intérêt commun, tout en intensifiant les échanges entre les peuples et les liens entre les collectivités locales.

Avec ses sentiments profonds à l’égard du Vietnam et de son peuple, Ali Tezolmez a affirmé qu’il continuerait à œuvrer activement pour le développement de la coopération bilatérale, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays. - VNA