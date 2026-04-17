Les dirigeants parlementaires saluent le développement des relations Vietnam-Russie



Istanbul, 17 avril (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, à Istanbul, en Turquie, le 17 avril, en marge de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-152).



Le président Tran Thanh Man a salué les progrès considérables accomplis par la Russie en matière de développement socio-économique, soulignant le rôle crucial joué par l'Assemblée fédérale dans la mise en place d'un cadre juridique favorable au développement stable et durable du pays.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko. Photo / VNA





Il a affirmé que la Russie est un partenaire fiable et que le développement du partenariat stratégique global avec la Russie constitue une priorité absolue de la politique étrangère vietnamienne.



Il a également souligné l'importance croissante de la coopération parlementaire pour renforcer les fondements politiques et juridiques et promouvoir une collaboration globale entre les deux pays, contribuant ainsi à rehausser les relations dans tous les domaines, conformément à l'esprit du message adressé par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au président Vladimir Poutine.



Le plus haut parlementaire vietnamien a proposé que les deux parties approfondissent leurs liens politiques et diplomatiques, ainsi que leur coopération parlementaire, par le biais d'échanges de délégations, de réunions de haut niveau organisées par divers canaux, et par l'organisation réussie d'une visite au Vietnam du président du Conseil de la Fédération de Russie et d'un voyage en Russie du président de l'Assemblée nationale pour coprésider la 5e session du Comité de coopération interparlementaire en 2026.



L'Assemblée nationale vietnamienne s'engage à promouvoir des activités législatives et de contrôle afin de créer un cadre juridique facilitant la mise en œuvre des accords de coopération stratégique entre les deux pays, a-t-il poursuivi, se disant convaincu que les parlements des deux pays et leurs membres peuvent jouer un rôle direct dans la promotion et la mise en œuvre de la coopération dans des domaines tels que les échanges entre les peuples, le tourisme, les jumelages et les échanges locaux.



Pour sa part, Valentina Matviyenko a félicité le Vietnam pour le succès des élections à la 16e Assemblée nationale et pour la nomination de personnalités clés qui conduiront le pays vers une nouvelle ère de développement. Au nom des dirigeants russes, elle a également félicité Tran Thanh Man pour son élection à la présidence de la 16e Assemblée nationale.



Décrivant le Vietnam comme le partenaire le plus fiable de la Russie en Asie du Sud-Est et se félicitant de l'élévation des relations bilatérales à un nouveau niveau, elle a déclaré que le Parlement russe continuerait de contribuer activement au renforcement des relations entre les deux pays.



La présidente de l'Assemblée nationale a noté que de nombreuses localités russes établissent actuellement des jumelages avec des localités vietnamiennes et sont prêtes à le faire. Elles mettent également à jour les accords de coopération locale existants en fonction des modifications apportées aux frontières administratives au Vietnam.



Outre les domaines stratégiques de coopération, Mme Matviyenko a suggéré que les deux parties intensifient leur collaboration dans les secteurs de l'énergie (pétrole et gaz, et nucléaire), tout en accordant une attention particulière à la coopération humanitaire, aux échanges entre les peuples, à l'éducation et à la formation, au tourisme et aux liens culturels afin de renforcer la compréhension mutuelle entre leurs populations.



Lors de la réunion, les deux parties ont noté avec satisfaction le renforcement et le développement continus de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie dans de nombreux domaines, dans un climat de confiance politique élevée. Elles ont salué le maintien des visites réciproques à tous les niveaux entre les deux parlements, ainsi que l'étroite coordination au sein des instances parlementaires multilatérales telles que l'UIP.



Elles ont exprimé leur conviction que le mécanisme de dialogue stratégique entre les deux parlements et le dialogue entre les deux gouvernements seront encore renforcés et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et accélérer le renouvellement rapide de l'accord de coopération entre les deux groupes parlementaires d'amitié.



À cette occasion, Tran Thanh Man a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne était prête à accueillir la présidente du Conseil de la Fédération pour une visite officielle au Vietnam, considérant cette visite comme une étape importante dans la coopération entre les parlements des deux pays. La dirigeante russe a déclaré espérer que cette visite contribuerait à consolider les liens entre les deux parlements et les deux pays de manière toujours plus efficace et durable. - VNA