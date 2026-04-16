Politique

Le SG et président vietnamien To Lam rencontre le dirigeant du Guangxi, Chen Gang

En visite d’État en Chine, le dirigeant vietnamien To Lam a rencontré le dirigeant du Guangxi, Chen Gang,  afin de renforcer la coopération bilatérale, en mettant l’accent sur la connectivité stratégique, les infrastructures, les hautes technologies et les échanges commerciaux entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam (gauche) et Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam (gauche) et Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi. Photo : VNA

Nanning (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu, le soir du 16 avril, à Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire de cette région chinoise.

To Lam a félicité le Guangxi pour ses réalisations en matière de développement et s’est déclaré convaincu que la région deviendra une région autonome socialiste moderne, prospère et belle. Il a exprimé sa reconnaissance envers le Guangxi, autrefois « grande base arrière » du Vietnam dans la lutte pour l’indépendance nationale, rappelant qu’il y a 85 ans, le Président Ho Chi Minh y est passé avant de retourner à Cao Bang pour diriger directement la révolution vietnamienne. Il a souhaité que le Guangxi continue de promouvoir les liens d’amitié, de tirer parti de sa proximité géographique et de jouer un rôle moteur pour renforcer la connexion stratégique avec les localités vietnamiennes.

De son côté, Chen Gang a exprimé son honneur d’accueillir To Lam au Guangxi, soulignant que le Vietnam est un voisin proche et un partenaire de premier plan. Il a affirmé que les autorités du Guangxi attachent une grande importance à la coopération avec les localités vietnamiennes et continueront de mettre en œuvre efficacement les consensus importants conclus entre les deux leaders du Parti et les deux présidents chinois et vietnamien afin de renforcer les échanges et l’amitié Chine-Vietnam.

Les deux parties se sont félicitées des progrès positifs enregistrés dans les échanges et la coopération entre ministères, secteurs et localités vietnamiennes et le Guangxi, notamment la fréquence des contacts à tous les niveaux, ainsi que la promotion de la coopération économique, commerciale et scientifique. Le Vietnam demeure depuis 27 ans le premier partenaire commercial du Guangxi.

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La rencontre entre le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam et Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi. Photo : VNA

Concernant la coopération future, To Lam a proposé de créer des avancées dans cinq axes stratégiques de connectivité : politiques de développement, économie et commerce, infrastructures logistiques, science et technologie, et fondements sociaux. Il a appelé à renforcer les échanges entre les provinces frontalières, à étendre la coopération à d’autres localités vietnamiennes, à intensifier l’intégration économique, notamment dans le commerce et les infrastructures, à fluidifier le passage des marchandises, et à accélérer la connectivité multimodale (ferroviaire, routière et maritime), en accordant une priorité particulière aux projets ferroviaires, dont les lignes Lang Son – Hanoï et Mong Cai – Ha Long – Hai Phong.

En matière de science et technologie, le dirigeant vietnamien a proposé de promouvoir la coopération dans l’intelligence artificielle, ainsi que dans les projets d’agriculture verte, d’énergies propres et renouvelables, et de transformation de haute technologie. Il a également insisté sur la nécessité de bien gérer les frontières terrestres, de résoudre rapidement les problèmes éventuels, de faciliter les échanges entre les peuples et de valoriser le potentiel touristique dans le cadre de l’Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026–2027.

Approuvant pleinement ces orientations, Chen Gang a affirmé que le Guangxi élaborera des plans d’action concrets pour mettre en œuvre les consensus communs, souhaitant renforcer la coopération substantielle, notamment dans les infrastructures de transport (en particulier ferroviaires), et développer des secteurs de haute technologie tels que l’intelligence artificielle et les mégadonnées. Il a également souligné que les produits agricoles vietnamiens de qualité sont très appréciés au Guangxi et s’est dit prêt à en accroître les importations, non seulement pour le marché local mais aussi pour leur distribution dans d’autres régions chinoises.

Enfin, il a proposé d’accélérer la mise en place de postes-frontières intelligents afin de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer les échanges entre les peuples. - VNA

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