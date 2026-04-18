Politique

De nouveaux espaces de développement pour les relations Vietnam–Chine

La visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, témoigne clairement de l’importance particulière des relations Vietnam–Chine.

Nguyễn Hồng Ngọc
La visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, du 14 au 17 avril, a permis d’obtenir des résultats importants. Photo: VNA
La visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, du 14 au 17 avril, a permis d’obtenir des résultats importants. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, du 14 au 17 avril, a permis d’obtenir des résultats importants, insufflant une nouvelle dynamique aux relations entre les deux Partis et les deux États dans une nouvelle phase de développement.

Selon la professeure chinoise Pan Jin’e de l’Académie du marxisme (relevant de l’Académie chinoise des sciences sociales), cette visite intervient à un moment particulier, alors que la Chine entame la mise en œuvre de son 15e plan quinquennal et que le Vietnam accélère l’application des orientations issues du 14e Congrès du PCV.

Dans ce contexte, la rencontre entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États ne revêt pas seulement une portée diplomatique, mais aussi une signification stratégique et historique profonde.

La visite témoigne clairement de l’importance particulière des relations Vietnam–Chine. Le choix de la Chine comme première destination à l’étranger de To Lam après son élection est considéré comme une démarche diplomatique notable, reflétant l’attention particulière accordée aux relations bilatérales.

Cette visite constitue également une rencontre importante à un moment clé du processus de développement de chaque pays. Dans ce contexte, les deux parties renforcent l’articulation de leurs stratégies de développement, posant les bases d’une coopération globale dans les années à venir.

La professeure Pan Jin’e a souligné que l’un des apports majeurs de cette visite est de contribuer à élever le partenariat de coopération stratégique global Vietnam–Chine.

Au-delà du cadre bilatéral, cette visite revêt une portée positive pour la région et le monde. Dans un contexte de concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances, cette visite envoie un message clair : les deux pays restent attachés à une politique étrangère indépendante et autonome, tout en accordant de l’importance à la stabilité et à la coopération.

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la professeure chinoise Pan Jin’e de l’Académie du marxisme (relevant de l’Académie chinoise des sciences sociales). Photo: VNA


Selon la professeur chinoise, les relations Vietnam–Chine évoluent d’une phase de consolidation de la confiance politique vers un renforcement de la connectivité stratégique globale. Le cœur de cette évolution réside dans un renforcement de l’articulation des stratégies de développement, l’élargissement de la coopération substantielle et l’amélioration de sa qualité.

Parmi les points marquants figure la coopération en matière d’infrastructures, notamment dans le secteur ferroviaire. La coopération économique, commerciale et des chaînes d’approvisionnement continue également de s’approfondir de manière plus concrète et efficace. Des progrès sont aussi enregistrés dans la coopération en matière de sécurité et de défense. Parallèlement, les échanges entre les deux peuples, notamment entre les jeunes, sont activement renforcés.

Concernant l’article du dirigeant vietnamien To Lam publié dans le Quotidien du Peuple, il souligne non seulement la valeur de l’amitié traditionnelle, mais propose également des orientations concrètes pour promouvoir une coopération globale.

Les quatre axes principaux mis en avant dans cet article sont les suivants : continuer à consolider la base politique des relations bilatérales ; promouvoir une coopération substantielle fondée sur des résultats tangibles ; renforcer la base sociale et le soutien des populations ; et maintenir un environnement de paix et de stabilité tout en maîtrisant les désaccords. Selon la professeure Pan Jin’e, l’élément le plus notable réside dans l’exigence d’améliorer la qualité de la coopération substantielle.

À noter que l’accent mis sur la connectivité stratégique est perçu comme un signe d’un renforcement du niveau de confiance entre les deux pays.

La visite de To Lam en Chine ouvre ainsi de nouveaux espaces de développement pour les relations bilatérales. À l’avenir, les relations bilatérales devraient continuer à se développer de manière stable et durable, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. -VNA

Nguyễn Hồng Ngọc
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