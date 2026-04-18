Culture-Sports

Hue : le festival du temple de Hue Nam attire des milliers de fidèles

Situé sur le mont Ngoc Tran, au bord de la rivière des Parfums, le temple de Hue Nam est un haut lieu spirituel dédié à la Déesse-Mère Thien Y A Na, à Ponagar et à d’autres divinités. Reconnu comme patrimoine culturel immatériel national en 2025, cet événement emblématique réunit habitants, pèlerins, médiums et dignitaires dans un élan commun de foi et de rituels.

Procession lors du festival. Photo : VNA.
Procession lors du festival. Photo : VNA.

Hue (VNA) – Dans la matinée du 18 avril, des milliers de personnes venues de tout le pays se sont rassemblées dans la ville de Hue pour participer au festival du temple de Hue Nam (ou temple Hon Chen), créant un espace communautaire à la fois vivant, solennel et artistique.

Situé sur le mont Ngoc Tran, au bord de la rivière des Parfums, le temple de Hue Nam est un haut lieu spirituel dédié à la Déesse-Mère Thien Y A Na, à Ponagar et à d’autres divinités. Reconnu comme patrimoine culturel immatériel national en 2025, cet événement emblématique réunit habitants, pèlerins, médiums et dignitaires dans un élan commun de foi et de rituels.

Historiquement limité à l’enceinte du temple, le festival s’est élargi grâce à la participation des habitants du village de Hai Cat, attirant aujourd’hui un large public et de nombreux touristes. Fortement imprégné du culte des Déesses-Mères pratiqué au Vietnam, il est devenu un événement culturel typique de Hue, rayonnant à l’échelle nationale.

L’événement comprend de nombreux rites solennels : cérémonie d’ouverture, accueil de la Déesse-Mère, pèlerinage, prières pour la paix nationale et rituels de remerciement, organisés avec rigueur afin de garantir une atmosphère respectueuse, sans dérives superstitieuses.

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Les offrandes sont transportées en procession durant le festival. Photo : VNA.


Après les cérémonies matinales au 352, rue Chi Lang, la procession escortant la Déesse-Mère et le Conseil des Quatre Palais s’est dirigée vers la maison communale de Thuong Bac. La délégation a ensuite embarqué pour remonter la rivière des Parfums jusqu’au temple de Hue Nam. Cette procession unique combinant voies terrestre et fluviale constitue le point d’orgue du festival.

L’espace festif relie harmonieusement terre et eau, créant un véritable théâtre vivant où les traditions s’intègrent au paysage poétique de Hue. Sur la rivière, des dizaines d’autels flottants ornés de fleurs, accompagnés de tambours, de gongs et de prières, offrent un spectacle à la fois sacré et culturel. Les offrandes présentées à la Déesse-Mère, issues du travail agricole ou de la pêche des fidèles, témoignent également de leur profond respect envers les divinités.

Prévu les 18 et 19 avril 2026, ce rassemblement inaugure le Festival d’été de Hue 2026. Cette initiative reflète l’approche innovante de Hue dans le développement d’un modèle de festivals aux quatre saisons, liant étroitement les valeurs patrimoniales à la vie communautaire et au tourisme.

Selon Phan Thanh Hai, directeur du Service municipal de la Culture et des Sports de Hue, les activités de pèlerinage et le tourisme fluvial offrent de nombreuses opportunités pour concevoir des produits touristiques spécifiques et à forte valeur culturelle. L’organisation de l’événement nécessite une coordination étroite entre plusieurs secteurs (culture, tourisme, police, santé, agriculture...), le Centre de conservation des monuments de Hue et les autorités locales, afin de garantir la sécurité et le bon déroulement des activités.

Organisé deux fois par an (au printemps au 3e mois lunaire et en automne au 7e mois lunaire), ce festival est une invitation au retour aux sources, permettant à chacun de trouver la sérénité dans un espace sacré et de ressentir la richesse culturelle de l’ancienne capitale. - VNA

#festival du temple de Hue Nam #Hue #Centre de conservation des monuments de Hue
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