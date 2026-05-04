Tourisme

Forte hausse des arrivées internationales à Hue pendant les jours fériés du 30 avril et du 1er mai

Portée par une dynamique touristique soutenue, la ville de Hue a connu une hausse spectaculaire de fréquentation et de recettes à l’occasion des récentes vacances nationales.

La ville de Hue a accueilli environ 610 000 visiteurs durant les vacances marquant la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai). Photo: VNA
La ville de Hue a accueilli environ 610 000 visiteurs durant les vacances marquant la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai). Photo: VNA

Hue (VNA) - La ville de Hue, dans le Centre du Vietnam, a accueilli environ 610 000 visiteurs durant les vacances marquant la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai), du 29 avril au 3 mai, soit une augmentation de 73,7 % par rapport à la même période de l’an dernier, selon le Comité populaire municipal.

​Le nombre de visiteurs internationaux a atteint 164 000, soit une hausse de 129 % sur un an, tandis que celui des touristes vietnamiens s’est élevé à 446 000, soit une progression de 59,5 %.

Les recettes touristiques générées durant cette période ont été estimées à 1 350 milliards de dongs (51,22 millions de dollars), en hausse de 85 % par rapport à la même période de 2025. Le taux moyen d’occupation des établissements d’hébergement a atteint 99 %. Les ventes de billets sur les sites patrimoniaux de Hue ont notamment rapporté plus de 4,2 milliards de dongs le 1er mai, un record journalier historique.

La ville avait déjà enregistré une forte affluence lors de la fête de commémoration des rois Hung, du 25 au 27 avril, avec 395 000 visiteurs contre environ 109 000 un an plus tôt. Les arrivées internationales étaient alors estimées à 98 700, pour des recettes touristiques de 958 milliards de dongs, tandis que le taux d’occupation des hôtels dépassait 90 %.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Hue a accueilli plus de 2,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 30,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Parmi eux, plus de 1,13 million d’arrivées internationales (en hausse de 27,7 %) et plus de 1,53 million de touristes nationaux (en hausse de 32,3 %). Les recettes touristiques entre janvier et avril ont dépassé 6 230 milliards de dongs, soit une croissance annuelle de 70,5 %.

Afin d’attirer davantage de visiteurs et de les encourager à prolonger leur séjour, Hue a récemment lancé plusieurs nouveaux produits touristiques. Parmi eux, le programme "Palais impérial mystique", organisé du 25 au 28 avril dans la Cité impériale de Hue, a connu un vif succès. Proposé gratuitement en soirée, l’événement recréait l’atmosphère de la cour impériale à travers des spectacles artistiques et des expériences immersives.

Les visiteurs ont pu assister à la relève de la garde à la porte Ngo Mon (Porte du Midi), admirer des projections en 3D, parcourir des allées illuminées aux flambeaux, assister à des danses aux lanternes et à une reconstitution d'un rituel royal, ainsi qu'à des démonstrations d'arts martiaux incluant des danses aux drapeaux, des exercices de lancier, du tir à l'arc et des arts martiaux traditionnels. -VNA

#Hue #tourisme #jours fériés
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