Amélioration du climat des affaires : une exigence impérative pour la croissance

Dans un contexte de mutations économiques, la réforme n’est plus un choix, mais une nécessité pour libérer les ressources au service des entreprises.

Atteindre une croissance à deux chiffres impose aujourd’hui une amélioration rapide du climat des affaires, pour le rendre plus ouvert, plus transparent et plus efficace. Dans un contexte de mutations économiques, la réforme n’est plus un choix, mais une nécessité pour libérer les ressources au service des entreprises.

​​Réforme institutionnelle, simplification des conditions d’activité, transformation numérique et application plus efficace des lois devraient donner un nouvel élan au secteur privé. Une fois les blocages levés, les entreprises auront davantage de confiance pour investir et innover. Un levier pour la croissance à court terme, mais aussi une clé pour une percée durable de l’économie vietnamienne dans les années à venir./.

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