Le Musée de Cuc Phuong sensibilise à la protection de la nature

Avec plus de 20 000 spécimens biologiques, géologiques et archéologiques, le Musée de Cuc Phuong, situé dans le parc national du même nom, dans la province de Ninh Binh, s’impose comme un important centre de ressources pédagogiques. Ses fossiles et vestiges ne sont plus de simples objets exposés, mais des récits vivants qui incitent les visiteurs à protéger la nature.

Avec plus de 20 000 spécimens biologiques, géologiques et archéologiques, le Musée de Cuc Phuong, situé dans le parc national du même nom, dans la province de Ninh Binh, s’impose comme un important centre de ressources pédagogiques. Ses fossiles et vestiges ne sont plus de simples objets exposés, mais des récits vivants qui incitent les visiteurs à protéger la nature.

M. Louis, un touriste britannique, et sa famille ont passé deux jours à explorer le parc. Ils ont décrit cette expérience comme ayant largement dépassé leurs attentes et comme une occasion unique de se connecter à la forêt et à sa riche histoire.

Créé en 1973 à des fins de recherche scientifique, le musée a ouvert ses portes au public en août 2020. Grâce au soutien de l’État et de partenaires internationaux, le parc national de Cuc Phuong a constitué une collection diversifiée, comprenant des spécimens rares ou uniques au Vietnam. Le musée attire désormais entre 3 000 et 5 000 visiteurs par an.

Dans un avenir proche, le musée ambitionne de se moderniser et de devenir progressivement un musée numérique, renforçant ainsi les liens entre la conservation, la recherche, l’éducation et le tourisme. Le musée prévoit également de rationaliser sa structure organisationnelle, de renforcer les compétences de son personnel en matière de transformation numérique et d'investir dans des équipements de numérisation, d'affichage interactif et de conservation avancée.

Avec ses précieuses ressources génétiques et sa riche documentation visuelle, le musée de Cuc Phuong s'est imposé comme un centre de référence pour la recherche et l'éducation à l'environnement, jouant un rôle important dans la promotion de la sensibilisation à la conservation et du développement durable./.