La montée des entrepreneurs solo ?

Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plates-formes numériques.

Dans un contexte où le Vietnam accélère la réforme des procédures administratives, réduit les conditions d’accès au marché et encourage l’entrepreneuriat innovant, un nouveau modèle suscite de grands espoirs : celui de l’« entreprise d’une seule personne ». Ce concept figure désormais dans la Stratégie nationale pour les startups innovantes.

Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plates-formes numériques.

Au-delà d’une tendance, il s’agit d’une véritable stratégie. L’objectif est de faire émerger des millions d’entreprises, dont certaines startups capables de devenir de futures « licornes » technologiques. Mais pour que ce modèle fonctionne pleinement, un élément clé reste à renforcer : la réforme institutionnelle. -VNA

