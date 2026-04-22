Un "ver à soie" vivant au cœur de l’art contemporain

Pour la première fois de son histoire, le Vietnam sera présent avec un pavillon à la 61e Biennale d’art de Venise, l’un des rendez-vous majeurs de l’art contemporain mondial avec l’installation « Tằm » (Baco da seta ou Ver à soie) de l’artiste Le Huu Hieu. Cette oeuvre s’impose comme un point focal — à la fois par sa force visuelle et par la profondeur de sa pensée.

​

Hanoï (VNA) - En mai prochain, pour la première fois de son histoire, le Vietnam sera présent avec un pavillon à la 61e Biennale d’art de Venise, l’un des rendez-vous majeurs de l’art contemporain mondial. Au cœur de cet espace, l’installation « Tằm » (Ver à soie) de l’artiste Le Huu Hieu s’impose comme un point focal - à la fois par sa force visuelle et par la profondeur de sa pensée.



Présentée du 9 mai au 22 novembre 2026 au Ca’ Faccanon, à Venise, l’exposition vietnamienne se veut une véritable déclaration culturelle, où l’art ne se contente pas de se montrer, mais invite au dialogue.

La figure du ver à soie traverse toute l’œuvre. Son cycle de vie — naître, filer la soie, devenir cocon, puis papillon — devient une métaphore de l’existence humaine : offrir, laisser une trace, puis s’effacer en silence. Fait remarquable, l’artiste ne s’arrête pas au symbole : il élève de véritables vers à soie au sein même de l’installation. « Tằm » devient ainsi un organisme vivant, en perpétuelle transformation.

Dans une perspective plus large, cet événement témoigne d’une évolution de l’art contemporain vietnamien : d’un ancrage national, il s’ouvre désormais au monde avec assurance, lucidité et une vision affirmée. -VNA