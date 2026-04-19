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Le Vietnam participera pour la première fois à la Biennale de Venise, en Italie

Le pavillon vietnamien, intitulé "Vietnam: Art in a Global Flow" (Vietnam : L’art dans un flux mondial), réunira dix artistes talentueux, dont Le Nguyen Chinh, Bui Huu Hung, Cong Kim Hoa Le Huu Hieu Nguyen Truong Linh, Le Hoang Nguyen, Oanh Phi Phi, Trieu Khac Tien, Trinh Tuan.

Exposition sur l'art de la laque à Hanoï en vue du 14ᵉ Congrès national du Parti. Photo: VNA
Exposition sur l'art de la laque à Hanoï en vue du 14ᵉ Congrès national du Parti. Photo: VNA

Rome (VNA) – Le Vietnam participera pour la première fois à la 61ème Exposition Internationale d'Art de La Biennale de Venise, prévue de mai à novembre 2026 en Italie, a annoncé le 19 avril le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme).

Le pavillon vietnamien, intitulé "Vietnam: Art in a Global Flow" (Vietnam : L’art dans un flux mondial), réunira dix artistes talentueux, dont Le Nguyen Chinh, Bui Huu Hung, Cong Kim Hoa Le Huu Hieu Nguyen Truong Linh, Le Hoang Nguyen, Oanh Phi Phi, Trieu Khac Tien, Trinh Tuan. Cette première participation officielle constitue un jalon important, affirmant la présence de l’art vietnamien sur l’une des plateformes d’art contemporain les plus prestigieuses et influentes au monde.

Le cœur de cette exposition repose sur la laque, utilisée comme matériau central. Chaque artiste propose une approche unique, allant de la peinture classique aux installations spatiales, tout en mêlant techniques traditionnelles et expérimentations modernes. Grâce à la superposition de couches de matériaux et une palette de couleurs profonde, les œuvres offrent des expériences visuelles complexes où interagissent la lumière et la matière.

Dans ce contexte, la laque n’est plus seulement perçue comme un artisanat traditionnel, mais comme un véritable langage artistique contemporain, capable de refléter les enjeux actuels et la persévérance créative des artistes.

L’espace d’exposition s’inscrit dans le thème général de la Biennale cette année, "In Minor Keys".

Selon le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, le pavillon vietnamien ne cherche pas à s’imposer par son ampleur, mais à ouvrir un espace de dialogue. Il s’agit d’une invitation à écouter des voix subtiles, à contempler dans le silence et à réfléchir à la capacité de nourrir une énergie créative durable dans un monde de l’art en constante évolution.-VNA

#Biennale de Venise #beaux-arts
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