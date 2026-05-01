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L’empreinte du Vietnam au MGIMO, berceau de la formation diplomatique russe

La 11e « Journée du Vietnam à MGIMO » a rassemblé à Moscou des étudiants et chercheurs autour d’un programme mêlant échanges académiques et valorisation culturelle, illustrant un Vietnam moderne et dynamique, tout en renforçant les liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Russie.

Les visiteurs au stand du Vietnam à la 11e « Journée du Vietnam à MGIMO »: Photo: VNA
Les visiteurs au stand du Vietnam à la 11e « Journée du Vietnam à MGIMO »: Photo: VNA

Russie (VNA) - Le 30 avril, l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO) a vibré au rythme de la 11e édition de la « Journée du Vietnam à MGIMO ». Placée sous le thème « Soar as One », cette manifestation a rencontré un vif succès, rassemblant des centaines d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs.​

Coorganisé par le Centre ASEAN du MGIMO, l’ambassade du Vietnam en Russie et l’Association des étudiants vietnamiens de l’institut, cet événement annuel s'affirme comme une vitrine d'excellence pour valoriser les accomplissements du Vietnam et consolider l'amitié croissante entre les deux nations.

Dans son discours d’ouverture, Andrei Baykov, vice-recteur chargé de la recherche du MGIMO, a souligné la valeur particulière des relations Russie-Vietnam et de l’amitié entre les deux peuples. Selon lui, la longue histoire de coopération étroite et de compréhension mutuelle témoigne du développement réussi des relations bilatérales fondées sur le respect et le soutien réciproques.

Il a réaffirmé le rôle de leader du MGIMO dans la formation des experts de l’Asie du Sud-Est et a exprimé sa volonté d'approfondir les échanges avec l’Université nationale du Vietnam et d'autres partenaires.

​Représentant l’ambassade du Vietnam en Russie, Mme Mai Nguyen Tuyet Hoa, première secrétaire en charge de l’éducation, a assisté à la cérémonie d’ouverture et a lu le message de félicitations de l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi.

​Après l’ouverture, un colloque composé de cinq sessions de discussion s’est tenu sur le thème « Vietnam : 40 ans après le Renouveau (Doi moi) ». Des experts des deux pays ont débattu des réalisations socio-économiques et de la transformation du Vietnam depuis les réformes, analysé sa politique étrangère et son rôle croissant dans le système international, et évalué les perspectives des relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’énergie, de la diplomatie populaire et du tourisme, ainsi que le rôle de Moscou et de Vladivostok dans le développement des échanges commerciaux.

​Le point d'orgue de la journée fut l'exposition culturelle transformant le hall principal du MGIMO en un véritable musée éphémère. Photographies d'archives, documents historiques sur les jalons politiques du pays et paysages emblématiques ont captivé le public, invité également à s'initier à des jeux traditionnels.

​La journée s’est conclue par un spectacle musical dans la grande salle, avec des performances soigneusement mises en scène par les étudiants eux-mêmes, mêlant harmonieusement tradition et modernité et reflétant l’identité culturelle vietnamienne. Les numéros contemporains ont également illustré l’esprit d’intégration et les aspirations de la jeunesse vietnamienne en Russie.

​Dans une interview accordée à la VNA, le professeur associé et docteur en histoire Maxim Syunnerberg, de l’Institut d’études de l’Asie et de l’Afrique de l’Université d’État de Moscou, a déclaré que la Journée du Vietnam à MGIMO coïncidait avec une date majeure - la réunification nationale - et se distinguait par la combinaison d’activités culturelles, éducatives et récréatives, alliée à une réelle rigueur académique.

​Cette 11e édition a laissé derrière elle l'image d'un Vietnam moderne, ouvert et dynamique, tout en confirmant le rôle essentiel de la communauté étudiante dans le renforcement de la compréhension mutuelle entre les jeunes générations et dans la promotion de l’amitié entre les deux pays. -VNA

#Vietnam #MGIMO #Journée du Vietnam à MGIMO #Russie
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