Politique

Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération archivistique

La préservation et l’étude du patrimoine historique constituent un fondement essentiel des relations russo-vietnamiennes. Les collections d’archives renferment des documents précieux qui témoignent de l’amitié et de la coopération de longue date entre les deux pays.

La préservation et l’étude du patrimoine historique constituent un fondement important des relations entre le Vietnam et la Russie. Photo : VNA
La préservation et l’étude du patrimoine historique constituent un fondement important des relations entre le Vietnam et la Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Le Comité des archives de Saint-Pétersbourg (Russie) et le Département des archives du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont tenu mercredi 22 avril une réunion d’évaluation à mi-parcours en ligne afin de faire le bilan de leur coopération depuis la signature de leur accord de partenariat en 2021.

Dans son allocution d’ouverture, Petr Tishchenko, président du Comité des archives de Saint-Pétersbourg, a souligné qu’au cours des cinq dernières années, les deux parties ont mené à bien plusieurs projets importants, notamment des conférences et des discussions sur la préservation du patrimoine documentaire, la préparation d’expositions et des échanges d’expériences professionnelles lors de visites réciproques.

Les initiatives de coopération les plus remarquables comprennent des expositions historiques et documentaires, dont une sur le siège de Leningrad organisée à Hanoi, ainsi que « Victoire de Diên Biên Phu » et « Le secrétaire général Nguyên Van Linh : vie et œuvre », présentées à Saint-Pétersbourg.

Parmi les autres temps forts figurent l’exposition « Saint-Pétersbourg et le Vietnam : une amitié durable », commémorant le centenaire de la première visite du président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg, ainsi que le 320e anniversaire de la fondation de la ville russe, célébré à la fois à Saint-Pétersbourg et à Moscou.

Petr Tishchenko a souligné que la préservation et l’étude du patrimoine historique constituent un fondement important des relations russo-vietnamiennes. Les collections d’archives renferment des documents précieux qui témoignent de l’amitié et de la coopération de longue date entre les deux pays.

La poursuite des efforts conjoints contribuera non seulement à préserver la mémoire commune, mais aussi à ouvrir de nouveaux chapitres dans les relations bilatérales et à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Hoàng Anh Tuân, directeur du Département des archives du Bureau du Comité central du PCV, a félicité ses collègues russes à l’occasion du 156e anniversaire de la naissance de Vladimir Ilitch Lénine et des prochaines fêtes de mai, en particulier le Jour de la Victoire (9 mai).

Le responsable a également remercié le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg pour son attention, sa coordination et son soutien dans la mise en œuvre de l’accord de coopération avec le Comité des archives.

Les participants à la réunion ont convenu que la période récente avait été parmi les plus fructueuses de l’histoire de la coopération entre les services d’archives russes et vietnamiens. La partie vietnamienne a souligné qu’avec le soutien du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, un mécanisme efficace avait été mis en place pour l’échange d’expériences professionnelles et de documents importants. Les deux parties ont également discuté de propositions de coopération future.

Le vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Viatcheslav Kalganov, a félicité le Vietnam pour le succès initial de la première session de son Assemblée nationale de la 16e législature et a souligné l’importance du 14e Congrès national du PCV. Il a insisté sur l’intérêt que la Russie et Saint-Pétersbourg portaient aux résultats du Congrès et à l’expérience vietnamienne en matière de construction étatique.

Viatcheslav Kalganov a proposé que le Département des archives du Bureau du Comité central du PCV se coordonne avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh afin d’organiser une exposition sur l’histoire du Parti et les objectifs de développement national fixés par le Congrès.

Il a également invité la délégation vietnamienne à participer au deuxième Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg du 14 au 16 octobre 2026.

Petr Tishchenko a par ailleurs suggéré plusieurs initiatives pour approfondir les échanges culturels, notamment des expositions sur « Petrograd révolutionnaire » et sur les activités du Komsomol de Leningrad pendant la Grande Guerre patriotique, ainsi qu’un séminaire conjoint sur la conservation des archives. – VNA

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