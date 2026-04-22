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Le dirigeant To Lam donne un banquet en l’honneur du président sud-coréen à Hanoï

Le dirigeant To Lam a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée reposent sur des similitudes historiques et culturelles ainsi que sur une harmonie d’intérêts stratégiques en cette nouvelle époque. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, les liens bilatéraux ont connu un développement remarquable, atteignant un haut niveau de confiance politique et devenant un partenariat stratégique global fondé sur une coopération efficace.

Vũ Bích Ngọc
Banquet en l’honneur du président sud-coréen, Lee Jae Myung, à Hanoï. Photo: nhandan.vn
Banquet en l’honneur du président sud-coréen, Lee Jae Myung, à Hanoï. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 22 avril à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont offert un banquet en l’honneur du président sud-coréen, Lee Jae Myung, et de son épouse Kim Hae Kyung, en visite d’État au Vietnam.

Le dirigeant To Lam a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée reposent sur des similitudes historiques et culturelles ainsi que sur une harmonie d’intérêts stratégiques en cette nouvelle époque. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, les liens bilatéraux ont connu un développement remarquable, atteignant un haut niveau de confiance politique et devenant un partenariat stratégique global fondé sur une coopération efficace.

La coopération entre les deux pays s’étend à des domaines à forte valeur ajoutée tels que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’énergie et les infrastructures. Actuellement, environ 350.000 Vietnamiens vivent en République de Corée et près de 200.000 Sud-Coréens résident au Vietnam, illustrant la vitalité des échanges entre les deux peuples.

To Lam a affirmé que les visites réciproques contribuent à approfondir davantage l’amitié et les liens de coopération entre les deux pays et leurs peuples. Les similitudes culturelles, la confiance politique et la complémentarité économique constitueront une base solide permettant au Vietnam et à la République de Corée de poursuivre leur partenariat en direction d’un avenir de paix, de stabilité et de prospérité.

Il s’est dit convaincu que le partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée continuera de se développer de manière plus forte, concrète et approfondie, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Dans son allocution, le président Lee Jae Myung a affirmé que la République de Corée sera un partenaire solide et fiable, accompagnant le Vietnam dans son développement dynamique.

Le président sud-coréen a également souligné que les visions et engagements d’aujourd’hui se transformeront en dynamiques de coopération, convergeant vers une prospérité commune des deux nations. -VNA

Vũ Bích Ngọc
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