Politique

Cérémonie d’échange de documents de coopération Vietnam-République de Corée

À l’issue de leur entretien à Hanoï, le dirigeant vietnamien To Lam et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont assisté à la signature d’une série d’accords couvrant divers domaines.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, à l'échange du mémorandum d’entente sur la coopération entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et son homologue sud-coréen pour la période 2026-2030. Photo : VNA
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, à l'échange du mémorandum d’entente sur la coopération entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et son homologue sud-coréen pour la période 2026-2030. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 22 avril, à l’issue de leur entretien, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam, et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les ministères et organismes des deux pays.

Les documents signés comprennent notamment :

– Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la protection rapprochée entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le Service sud-coréen de Sécurité présidentiel.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération numérique entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC.

– Un cadre de plan directeur de coopération en sciences, technologies et innovation entre les deux ministères compétents des deux pays.

– Un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération en matière de propriété intellectuelle entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère sud-coréen de la Propriété Intellectuelle.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des infrastructures électriques entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère sud-coréen du Climat, de l’Énergie et de l’Environnement.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération en matière de sécurité des ressources en eau entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère sud-coréen du Climat, de l’Énergie et de l’Environnement.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la quarantaine animale entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération culturelle, sportive et touristique pour la période 2026-2030 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et son homologue sud-coréen.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine du patrimoine subaquatique entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Service du patrimoine de la République de Corée.

– Un mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’hygiène alimentaire, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de dispositifs médicaux entre le ministère vietnamien de la Santé et le ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique.

– Un mémorandum d’entente sur la recherche de coopération pour le développement de centrales nucléaires entre le Groupe Industrie–Énergie du Vietnam (PVN) et la société sud-coréenne KEPCO.

– Un mémorandum d’entente sur la recherche de coopération financière pour les projets de centrales nucléaires entre PVN, KEPCO, la Banque d’export-import de République de Corée (KEXIM) et la société d’assurance KSURE.

Ces dernières années, la coopération économique et commerciale constitue un pilier principal des relations bilatérales, ainsi qu’un point fort de l’intégration économique internationale du Vietnam. En 2025, le commerce bilatéral Vietnam–République de Corée a atteint 89,5 milliards de dollars, soit une hausse de 9,6 % par rapport à 2024. Au cours des trois premiers mois de 2026, les échanges commerciaux ont atteint 26,9 milliards de dollars, en hausse de 30 % en glissement annuel.

Cette visite intervient alors que les relations Vietnam–République de Corée connaissent leur meilleure phase de développement à ce jour, ouvrant la voie à une nouvelle étape fondée sur des orientations stratégiques à long terme. -VNA

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