Politique

Le prix de la presse de la VNA 2025 suscite l’esprit de l’audace et de l’innovation à l’ère numérique

L’année 2025 marque de nombreux événements historiques majeurs pour le Vietnam, imposant parallèlement une transformation profonde de la presse officielle face à la concurrence accrue des réseaux sociaux et des plateformes numériques.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang (2e, droite), et le vice-président permanent de l'Association des journalistes du Vietnam, Nguyen Duc Loi (3e, gauche), remettent le prix A à un ouvrage des correspondants de la VNA. Photo : VNA
La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang (2e, droite), et le vice-président permanent de l'Association des journalistes du Vietnam, Nguyen Duc Loi (3e, gauche), remettent le prix A à un ouvrage des correspondants de la VNA. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Prix de la presse de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a dressé, dans ce contexte, un panorama complet des efforts d'innovation, de l’esprit de l’audace et de la volonté de rupture animant les journalistes de l'agence nationale.

Cette édition 2025 se distingue par une croissance exceptionnelle tant en volume qu’en qualité, avec une hausse de 31% des candidatures pour les dépêches et un bond record de 50 % pour les catégories de commentaires et de grands reportages. La section vidéo a également progressé de 30 % tandis que la photographie de presse et l'information pour l'étranger ont maintenu une participation massive des rédactions et des bureaux permanents nationaux et internationaux.

Au-delà des chiffres, ces résultats traduisent une dynamique réelle des reporters sur le terrain, soutenue par une coordination de plus en plus rigoureuse entre les différentes unités de l'agence pour offrir des perspectives croisées et une information continue.

Coïncidant avec le 80e anniversaire de la naissance de la VNA, de nombreuses œuvres ont rendu hommage à l'histoire et aux traditions glorieuses de l'institution. Le documentaire « 80 ans de la VNA – Poursuivre l’épopée» s'est ainsi distingué par une réalisation soignée et une riche documentation historique tandis que des séries d'articles de fond intitulés «80 ans de VNA - Un parcours glorieux » ont mis en lumière la tradition héroïque de la VNA récompensée à trois reprises par le titre de Héros et retracé le rôle vital du réseau des bureaux permanents, véritable source garantissant une information précise et rapide en toutes circonstances.

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La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, s'exprime à la cérémonie de remise des prix. Photo: VNA

Une mutation notable a été observée dans l'approche des sujets, les journalistes délaissant le simple inventaire factuel pour un journalisme plus humaniste, centré sur l'individu et les valeurs humanistes.

À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, le photoreportage « La gloire appartient toujours au peuple » a su capturer l'aspiration d'un Vietnam en plein essor grâce à un dispositif technique et humain d'envergure.

De même, à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, la série d’articles « Pour que la Patrie se lève » a relié les mémoires douloureuses des anciens prisonniers de Con Dao à la vision d'un pays prospère et souverain, affirmant que les victoires passées constituent le socle de l'avenir de la nation.

La réactivité de l'agence a également été mise à l'épreuve par des catastrophes naturelles sans précédent en 2025, où les reporters se sont déployés dans les zones sinistrées du Centre et des Hauts Plateaux du Centre. Des productions multimédias telles que « À contre-courant des inondations » ou « Au cœur du grand déluge» ont non seulement relaté les opérations de sauvetage et de règlement les conséquences des inondations avec émotion, mais ont également adopté une approche de journalisme de solution, posant des questions à long terme pour une gestion durable des risques climatiques.

Enfin, le Prix 2025 consacre l'entrée de la VNA dans une nouvelle ère technologique grâce à l'utilisation intensive des données et des outils numériques.

L'œuvre « Hymne à l'unification », intégrant un jeu interactif en 3D, a reçu une reconnaissance internationale à Singapour pour l'excellence de son infographie, illustrant la capacité de l'agence à séduire un public moderne.

L'émergence de formats tels que les Megastories, les podcasts et l'utilisation de présentateurs virtuels confirme la modernisation du paysage médiatique de l'agence.

En clôturant cette saison, Mme Vu Viet Trang, directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, a réaffirmé que dans un contexte mondial en constante évolution, la VNA réaffirme son rôle d’agence d’information nationale, en suivant de près les directives des dirigeants du Parti et de l’État, et notamment les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam pour la période de développement à venir. -VNA

#prix de la presse de la VNA 2025 #Agence vietnamienne d’Information #80 ans de la VNA
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