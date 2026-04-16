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Prix « Cống hiến » 2026 : vingt ans au service du rayonnement des arts et du sport

La 20e édition des Prix « Công hiên » 2026, organisée par le journal Van hoa (Sports et Culture), relevant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), s’est tenue dans la soirée du 15 avril à Hanoï.

Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), aux côtés des lauréats. Photo: VNA
Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), aux côtés des lauréats. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La 20e édition des Prix « Công hiên » 2026, organisée par le journal The thao va Van hoa (Sports et Culture), relevant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), s’est tenue dans la soirée du 15 avril à Hanoï, marquant deux décennies de valorisation des contributions créatives dans les domaines artistique et sportif.

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables centraux, dont Trân Thanh Lâm, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi que Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de cette même commission, aux côtés de nombreux représentants des milieux culturels et sportifs.

Dans son allocution d’ouverture, Nguyên Thiên Thuât, rédacteur en chef du journal organisateur et chef du comité d’organisation, a souligné que l’année 2025 avait été marquée par un dynamisme remarquable de la scène musicale vietnamienne, illustré par l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes contribuant à affirmer la place du Vietnam sur la carte culturelle régionale.

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Nguyên Thiên Thuât, rédacteur en chef du journal organisateur et chef du comité d’organisation. Photo: VNA

Il a également mis en exergue la cohérence de ces évolutions avec les orientations stratégiques du Parti et de l’État en matière de développement culturel.

Après vingt ans d’existence, les Prix « Công hiên » se sont imposés comme une distinction de référence, reconnue tant par le public que par les professionnels. Initialement consacrée à la musique, la manifestation s’est élargie au sport depuis 2023, tout en conservant son objectif fondamental : honorer les contributions créatives authentiques et les apports significatifs à la société.

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Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), aux côtés des lauréats. Photo: VNA

L’édition 2026 se distingue également par une mise en scène innovante, avec la retransmission intégrale de la cérémonie sur écran géant en extérieur, contribuant à rapprocher les artistes du grand public et à inscrire davantage la culture dans l’espace social. Cette orientation s’inscrit dans la volonté de promouvoir la culture comme ressource endogène essentielle au développement national.

Sur le plan artistique, dix catégories principales ont été récompensées. Le prix de la chanson de l’année a été attribué à « Con gi Dep hon » de Nguyên Hung, tandis que le prix du clip de l’année est revenu à « Muc ha vô nhân », interprété notamment par Soobin et Binz. Le concert « All-rounder » de Soobin a été distingué comme programme de l’année, et la chanteuse Hòa Minzy a été sacrée artiste féminine de l’année, tandis que Soobin a reçu le titre d’artiste masculin de l’année.

Par ailleurs, l’édition 2026 marque une avancée notable dans la stratégie d’internationalisation du prix, avec l’établissement d’un partenariat stratégique avec les Music Awards Japan. Cette coopération se traduit notamment par l’introduction d’une catégorie honorant un artiste japonais, ainsi que par la possibilité pour un artiste vietnamien d’être distingué au Japon.

Dans le domaine sportif, quatre catégories ont été récompensées, mettant en valeur des performances et contributions remarquables, notamment celles de la sélection nationale U22 de football et de la tireuse Trinh Thu Vinh.

En marge de la cérémonie, une vente aux enchères caritative d’un trophée spécial a permis de collecter un milliard de dôngs (environ 40.000 dollars), intégralement reversés au fonds « Pour des écoles pour les enfants », destiné à soutenir la construction et la rénovation d’établissements scolaires dans les zones défavorisées.

Au-delà de son rôle de distinction, la cérémonie du Prix « Công hiên » confirme, à l’issue de deux décennies d’existence, sa contribution active à la promotion des valeurs culturelles, à la stimulation de la créativité et au rayonnement du Vietnam sur la scène régionale et internationale. -VNA

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