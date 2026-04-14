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Des étudiants lao et cambodgiens célèbrent le Nouvel An traditionnel à Hô Chi Minh-Ville

’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 13 avril une réception pour présenter ses vœux de Nouvel An aux étudiants lao et cambodgiens de la ville, à l’occasion des fêtes traditionnelles de Bunpimay au Laos et de Chol Chnam Thmay au Cambodge.

Participants au rassemblement (Photo : VNA)
Participants au rassemblement (Photo : VNA)


Hô Chi Minh-Ville, 14 avril (VNA) – L’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 13 avril une réception pour présenter ses vœux de Nouvel An aux étudiants lao et cambodgiens de la ville, à l’occasion des fêtes traditionnelles de Bunpimay au Laos et de Chol Chnam Thmay au Cambodge.

Dans son discours, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, a déclaré que l’organisation du Parti, les autorités et la population de la ville attachent une grande importance aux liens étroits et à la solidarité qui unissent le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il a décrit les liens historiques entre les trois nations, forgés dans l’épreuve, comme un atout spirituel inestimable et un fondement du développement durable.

Il a félicité les étudiants lao et cambodgiens d’avoir choisi Hô Chi Minh-Ville pour leurs études et leurs recherches. Il a promis que les autorités locales continueraient d'offrir aux étudiants étrangers toutes les chances d'apprendre, de perfectionner leurs compétences et de s'épanouir dans l'environnement éducatif et professionnel dynamique de la ville.

Pour l'avenir, il a déclaré que les étudiants devraient continuer à jouer un rôle essentiel de trait d'union, en stimulant les échanges de jeunes et la collaboration entre les trois pays afin de renforcer encore davantage ces liens historiques.

Les responsables locaux ont participé à des rituels traditionnels, notamment les cérémonies de l'entrelacement des poignets et de l'aspersion d'eau, pour présenter leurs vœux du Nouvel An selon les coutumes laotiennes et cambodgiennes. L'événement comprenait également des spectacles culturels et un large choix de plats traditionnels. - VNA

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