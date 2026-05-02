Culture-Sports

Ninh Binh fait du tourisme sportif un levier de croissance durable

À Ninh Binh, l’organisation d’événements sportifs d’envergure, associée à la valorisation des ressources touristiques, a généré des effets positifs, contribuant à positionner la destination comme dynamique et attractive sur les scènes nationale et internationale.

Tràng An Marathon 2025, le plus grand événement sportif annuel de la province de Ninh Bình, a réuni plus de 10.000 coureurs sur un parcours au cœur du patrimoine. Photo : VNA
Tràng An Marathon 2025, le plus grand événement sportif annuel de la province de Ninh Bình, a réuni plus de 10.000 coureurs sur un parcours au cœur du patrimoine. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – Ces dernières années, le tourisme sportif s’impose comme un segment à fort potentiel, devenant un levier important de croissance touristique et socio-économique.

À Ninh Binh, l’organisation d’événements sportifs d’envergure, associée à la valorisation des ressources touristiques, a généré des effets positifs, contribuant à positionner la destination comme dynamique et attractive sur les scènes nationale et internationale.

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Le complexe écotouristique de Tràng An constitue une destination attrayante qui attire un grand nombre de visiteurs dans la province de Ninh Bình. Photo : VNA

En accueillant de nombreuses compétitions sportives internationales et nationales, la province a non seulement amélioré la qualité de ses services touristiques, mais aussi intensifié la promotion de son image. En 2025 et au début de 2026, Ninh Binh a organisé avec succès plusieurs événements majeurs, dont la Coupe du monde de triathlon et le Championnat national 2025, l’AFC Champions League Two, la SEA V.League de volleyball, ainsi que le tournoi international de badminton Li-Ning Vietnam International Series.

Parallèlement, de nombreuses compétitions nationales – aviron, canoë-kayak, volleyball, football de première division et V-League – ont attiré un grand nombre d’athlètes et de visiteurs, contribuant à dynamiser l’activité touristique locale.

Parmi les temps forts figure le marathon de Tràng An, surnommé « la course au cœur du patrimoine », qui a réuni plus de 10.000 coureurs venus de tout le Vietnam et de plus de 15 pays. Les parcours, traversant le complexe paysager de Tràng An, classé au patrimoine mondial, offrent une expérience unique alliant sport et découverte de la nature, renforçant ainsi la visibilité internationale de la destination.

Outre la course à pied, d’autres disciplines telles que le golf, le badminton, le cyclisme, l’escalade ou le yoga sont également développées afin de diversifier l’offre touristique. Ces activités contribuent à attirer davantage de visiteurs, à prolonger leur séjour et à accroître leurs dépenses.

L’un des atouts majeurs du tourisme sportif réside dans le rôle d’« ambassadeurs » joué par les athlètes. En participant aux compétitions, ils découvrent la destination et en partagent l’image, assurant ainsi une promotion naturelle et efficace. De nombreux sportifs étrangers reviennent ensuite à Ninh Binh avec leurs proches pour approfondir leur découverte.

Selon les autorités locales, bien que le tourisme sportif ne soit pas un produit nouveau, il connaît un essor remarquable à Ninh Binh depuis trois à cinq ans. L’offre s’est progressivement structurée autour de formules complètes combinant participation aux compétitions, hébergement, transport, gastronomie et visites.

Grâce à ses atouts naturels et culturels renforcés après la fusion avec Hà Nam et Nam Định, la province dispose de conditions favorables pour développer ce segment. Le tourisme et le sport entretiennent une relation étroite, chaque événement attirant non seulement des athlètes mais aussi un large public venu assister et voyager.

Dans les années à venir, Ninh Binh entend faire du tourisme sportif un produit phare, en multipliant les événements d’envergure, en renforçant la promotion à l’international et en développant les partenariats avec les organisations sportives. La province veille également à concilier développement touristique et protection de l’environnement, afin de préserver durablement ses ressources naturelles et patrimoniales.

Les résultats enregistrés illustrent l’efficacité de cette stratégie. Au premier trimestre 2026, Ninh Binh a accueilli environ 9,9 millions de visiteurs, soit une hausse de 20,9 % en glissement annuel, dont près d’un million de touristes étrangers (+59,5 %). Les recettes touristiques ont atteint plus de 10.000 milliards de dôngs, en progression de 18,1 %.

Avec une stratégie cohérente et une vision à long terme, le tourisme sportif est appelé à devenir un moteur de croissance durable, contribuant à faire de Ninh Binh une destination majeure et à renforcer la position du Vietnam sur la carte mondiale du tourisme sportif.- VNA

#Ninh Binh #tourisme sportif #levier de croissance durable
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