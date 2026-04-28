Rencontre photographique la PSA : l’ancien village de Thô Hà en son fort intérieur

Hanoi (VNA) – Un programme d’échange d’art traditionnel et de photographie a attiré près de 200 photographes internationaux membres de la Société photographique d’Amérique (PSA) lors d’un événement qui s’est tenu lundi 28 avril dans l’ancien village de Thô Hà, dans le quartier de Vân Hà, province de Bac Ninh.



Cette initiative enrichissante contribue au développement culturel, conformément à la politique définie par la résolution n°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne.



La photographie est une forme d’art hautement créative, capable de saisir des instants authentiques, de transmettre des valeurs humanistes et de créer des liens entre les personnes par-delà les différences de lieu, de langue et de culture.



Dans le cadre de ce programme, des photographes internationaux ont exploré et travaillé dans divers lieux autour du vieux village de Thô Hà, notamment des complexes de temples et de pagodes, des ruelles étroites, des maisons anciennes, des portes du village et des embarcadères, ainsi que des scènes de la vie quotidienne et de la culture culinaire locale.



L’un des temps forts du programme fut un échange artistique traditionnel, avec des prestations des groupes de chants populaires quan ho, ca trù et de tuông (théâtre classique avec chants et gestes).



Grâce au regard créatif des photographes internationaux, des images saisissantes et chargées d’émotion ont été réalisées, capturant la beauté moussue de l’architecture traditionnelle et les couleurs vibrantes ainsi que le rythme simple de la vie villageoise.

Un groupe de photographes internationaux sur le site historique de la maison communale du village de Thô Hà.

Chaque photographie immortalise un instant et raconte sa propre histoire, contribuant ainsi à diffuser l’image de cet ancien village à travers le monde.



L’alliance des spectacles patrimoniaux et de la création photographique offre une forme moderne et efficace de promotion culturelle, permettant de faire découvrir Bac Ninh au public international de manière naturelle et captivante.



Niché au bord de la rivière Câu, Thô Hà était autrefois l’un des trois centres de céramique les plus réputés du delta du fleuve Rouge, avec Phù Lang (Bac Ninh) et Bat Tràng (Hanoi). Les traces de son glorieux passé de village de poterie restent gravées sur les toits, les murs, les portes du village, la maison communale et sur les chemins, pavés de morceaux de faïence.



Aujourd’hui, Thô Hà est spécialisé dans la fabrication de pâtes et de galettes de riz, dont on peut suivre l’entier processus en visitant le village. Pourtant, son architecture ancienne, l’hospitalité de ses habitants et sa gastronomie font de Thô Hà une destination intéressante, aussi bien pour les touristes que pour les chercheurs et artistes.



La PSA est une association à but non lucratif de photographie, fondée en 1934. Elle œuvre pour la promotion de la photographie en tant qu’art, moyen de communication et outil pédagogique. Aujourd’hui, la PSA compte des milliers de membres dans plus de 80 pays et territoires à travers le monde. — VNA



