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Football : Le PM félicite les champions d’Asie du Sud-Est U17 et fixe le cap sur le Mondial

Le chef du gouvernement a adressé ses félicitations et remis une distinction honorifique à l’équipe nationale U17, saluant un parcours jugé « exceptionnel et convaincant », marqué par un bilan invaincu de quatre victoires et un match nul, avec 19 buts inscrits.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et l’équipe nationale U17. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung et l’équipe nationale U17. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung, a reçu ce mercredi 29 avril à Hanoi l'équipe nationale masculine de football U17, sacrée championne d'Asie du Sud-Est 2026 après un parcours exemplaire en Indonésie.

À cette occasion, le chef du gouvernement a adressé ses félicitations et remis une distinction honorifique à l’équipe nationale U17, saluant un parcours jugé « exceptionnel et convaincant », marqué par un bilan invaincu de quatre victoires et un match nul, avec 19 buts inscrits.

Selon le Premier ministre, ce succès témoigne d’une maturité croissante du football vietnamien de jeunes, capable non seulement de jouer les matches mais également de les maîtriser pour s’imposer au plus haut niveau régional.

Ce triomphe est le fruit d'un investissement de longue haleine impliquant les familles, les entraîneurs et les autorités sportives, tout en portant un message fort sur la jeunesse vietnamienne actuelle : résiliente, ambitieuse, disciplinée et solidaire, a dit le dirigeant.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Il a exprimé sa confiance dans la capacité de l’équipe à poursuivre ses efforts afin d’obtenir de nouveaux succès plus importants à l’avenir.

Il a toutefois rappelé que ce titre régional, bien que remarquable, ne constituait qu’une étape initiale. L'objectif est désormais de « porter le football vietnamien au niveau asiatique et d'affirmer sa position sur la carte mondiale ».

L’équipe U17 participera au championnat d’Asie U17 2026, également qualificatif pour la Coupe du monde U17. Le Premier ministre a demandé au staff technique et aux joueurs de poursuivre un entraînement rigoureux, de maintenir un esprit de victoire et de respecter les principes du fair-play.

Il a également exhorté la Fédération vietnamienne de football (VFF) et les institutions concernées à poursuivre la modernisation du système de formation des jeunes talents, à renforcer la professionnalisation et à développer la coopération internationale dans le domaine sportif.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’aux autorités locales, de continuer à investir dans les infrastructures sportives, les équipements et les sciences appliquées, notamment la médecine sportive, afin de soutenir le développement des équipes nationales.

Il a insisté sur la nécessité d’élaborer une stratégie globale pour le développement du sport vietnamien et du football en particulier, dans une approche professionnelle, scientifique et moderne, contribuant non seulement aux résultats sportifs mais aussi au rayonnement international du pays.

Le gouvernement et le Premier ministre, a-t-il affirmé, continueront d’accompagner le sport et le football vietnamiens et de créer les meilleures conditions possibles pour leur développement.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) et l’entraîneur en chef de l’équipe U17, Cristiano Roland. Photo: VNA

De son côté, l’entraîneur en chef de l’équipe U17, Cristiano Roland, a exprimé sa gratitude pour l’accueil du Premier ministre et le soutien de dirigeants vietnamiens, soulignant que cette reconnaissance constitue une source de motivation importante pour les joueurs.

Il a indiqué que l’objectif principal de l’équipe reste désormais la phase finale du championnat d’Asie U17 2026, qualificatif pour la Coupe du monde, et que toute l’équipe se concentrera sur la préparation technique et tactique afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles au niveau continental. -VNA

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