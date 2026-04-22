Championnat d’Asie du Sud-Est U17 : Vietnam-Australie, une demi-finale à enjeu

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a effectué des préparatifs minutieux en vue de sa demi-finale très attendue contre l’Australie lors du Championnat d’Asie du Sud-Est de football des moins de 17 ans 2026, qui se déroulera mercredi 22 avril en Indonésie, selon l’entraîneur-chef Cristiano Roland.



Le Vietnam est bien préparé, tant sur le plan tactique que mental, pour un test majeur contre l’Australie, championne en titre, le 22 avril, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match mardi 21 avril.



L’entraîneur brésilien a souligné que l’Australie possède une équipe solide, riche d’une vaste expérience internationale, et dotée d’une grande force physique et d’une discipline tactique exemplaire. Néanmoins, le Vietnam a étudié avec soin ses adversaires et élaboré des stratégies pour neutraliser leurs points forts tout en optimisant ses propres performances.



Cristiano Roland a souligné que ses joueurs abordent ce match avec enthousiasme et confiance, y voyant une occasion de démontrer leurs progrès tout au long du tournoi.



Le milieu de terrain Duy Khang, s’exprimant au nom de l’équipe, a déclaré que le Vietnam avait tiré de précieux enseignements de la phase de groupes et qu’il suivrait scrupuleusement les consignes tactiques du staff technique. Les joueurs ambitionnent de jouer avec une détermination maximale et d’offrir un résultat positif à leurs supporters.



De son côté, le sélectionneur australien Carl Veart a exprimé son profond respect pour le Vietnam, soulignant leur maîtrise technique et leur rapidité de transition. Il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de rester pleinement concentrés tout au long du match et de minimiser les erreurs afin de décrocher une place en finale.

Après trois matchs, les Guerriers de l'Étoile d'or totalisent sept points, avec 14 buts marqués et aucun encaissé. Ils ont entamé leur campagne par une victoire 4-0 contre la Malaisie, suivie d'un succès 10-0 face au Timor-Leste, avant de concéder le nul face à l'Indonésie.

L’Australie aborde également les demi-finales avec un parcours impressionnant : elle a remporté tous ses matchs sans encaisser le moindre but et a inscrit le plus grand nombre de buts du tournoi. Cependant, Carl Veart a reconnu que le Vietnam représente leur adversaire le plus redoutable jusqu’à présent et a prédit une rencontre de haut niveau et très disputée.

Les deux équipes étant en grande forme et n’ayant pas encore encaissé de but, ce match devrait être non seulement une bataille pour une place en finale, mais aussi une vitrine du niveau croissant du football des jeunes en Asie du Sud-Est. - VNA