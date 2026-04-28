Le film vienamien "Le rêve est un escargot" prend la route vers Cannes

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Hanoi (VNA) – Le court-métrage "Giâc mo là ôc sên" (Le Rêve est un escargot) réalisé par Nguyên Thiên Ân figure parmi les dix films qui seront présentés cette année en compétition au 79e édition du Festival de Cannes, après le visionnage de 3.184 films issus de productions et coproductions provenant de 136 pays.​

Cette sélection marque une étape internationale importante pour le jeune réalisateur et souligne la présence croissante du cinéma indépendant vietnamien sur la scène des festivals internationaux. Le film concourra pour la Palme d’Or du court métrage.

Centré sur Huy, un figurant en difficulté, le film suit son parcours de plus en plus singulier après qu’il a été engagé comme modèle humain pour un atelier anti-âge utilisant des escargots. Ce qui commence comme une mission absurde se transforme peu à peu en une réflexion surréaliste sur le désir, l’ambition et les angoisses sourdes des jeunes en quête de sens dans la vie moderne.

Développé dans le cadre du projet de courts-métrages CJ 2025, "Le Rêve est un escargo" est l’un des cinq courts-métrages vietnamiens sélectionnés pour bénéficier d’un soutien à la production grâce à cette initiative, qui vise à encourager les jeunes cinéastes. Ce projet est devenu une plateforme essentielle permettant à de jeunes réalisateurs d’expérimenter des récits audacieux et de partager des histoires ancrées dans leur culture avec un public plus large.

Huy dans une scène du film "Le rêve est un escargot".

Pour le réalisateur Nguyên Thiên Ân, la sélection cannoise marque un tournant décisif dans ce qui s’annonce comme l’une des carrières les plus prometteuses du jeune cinéma vietnamien.

À travers "Le Rêve est un escargot", il utilise une narration absurde et un symbolisme riche pour explorer les thèmes de l’aliénation, de l’aspiration et de la tension entre idéaux artistiques et réalité commerciale.

Le réalisateur utilise une narration absurde et un symbolisme complexe pour explorer les thèmes de l'aliénation, de l'aspiration et de la tension entre les idéaux artistiques et la réalité commerciale.

Son mentor, le réalisateur Phan Dang Di, a décrit le film comme captivant par sa narration, mêlant humour et satire tout en soulevant des questions profondes sur l’identité et les valeurs dans la société contemporaine.

Au-delà de son postulat excentrique, l’œuvre se veut également une allégorie d’une jeune génération tiraillée entre aspirations artistiques, pressions commerciales et satisfaction éphémère, a-t-il souligné.

Visuellement, le film mêle un réalisme tactile à une imagerie onirique, créant un langage cinématographique à la fois intime et troublant. Son ton singulier et son symbolisme complexe lui ont valu une reconnaissance particulière, offrant une voix résolument vietnamienne tout en abordant des thèmes universels tels que le désir, l’aliénation et la quête de soi.

Pour l’industrie cinématographique vietnamienne, la sélection officielle du Festival de Cannes représente bien plus qu’une réussite individuelle. Elle témoigne de l’émergence constante d’une nouvelle génération de cinéastes dont le travail, de plus en plus affirmé et original, est prêt à s’inscrire dans le débat mondial sur le cinéma.

La 79e édition du Festival de Cannes se déroulera du 12 au 23 mai 2026. Cette année, elle sera présidée par le célèbre réalisateur, scénariste et producteur sud-coréen Park Chan-wook, avec la comédienne Eye Haïdara en maîtresse des cérémonies d’ouverture (le 12 mai) et de clôture (le 23 mai). – VNA

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