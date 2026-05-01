Culture-Sports

Beach handball: le Vietnam conserve sa couronne aux Jeux asiatiques de plage

L’équipe féminine vietnamienne de beach handball a remporté une victoire convaincante en finale des Jeux asiatiques de plage de 2026, le 30 avril à Sanya, en Chine.

L'équipe féminine vietnamienne de beach handball pose avec ses médailles d'or des Jeux asiatiques de plage de 2026. Photo : Délégation sportive du Vietnam
L'équipe féminine vietnamienne de beach handball pose avec ses médailles d'or des Jeux asiatiques de plage de 2026. Photo : Délégation sportive du Vietnam

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a battu le pays hôte 2-1 pour remporter la médaille d’or du tournoi de beach handball féminin des sixièmes Jeux asiatiques de plage (ABG) le 30 avril à Sanya, en Chine.

Les Chinoises ont été les adversaires les plus redoutables de la compétition et ont bénéficié d’un soutien massif de leur public lors de la finale disputée au complexe sportif Tianya Haijiao, dans la province de Hainan.

L’ambiance s’annonçait électrique dès le premier coup de sifflet. Les joueurs des deux équipes lancèrent des attaques puissantes et se rendirent coup pour coup. Le Vietnam prit l’avantage dans la dernière seconde de la première mi-temps et s’est imposé 20-18.

La seconde mi-temps a été tout aussi intense, mais ce furent les Chinois qui prirent l’avantage et égalisèrent à 21-20.

La finale s’est jouée au «shoot out» (tirs au but) et le Vietnam a conservé son titre sur le score de 9-6. Lors de la dernière finale des Jeux asiatiques de plage en 2016, le Vietnam avait également battu la Chine pour remporter le trophée à Dà Nang.

La Thaïlande a décroché la médaille de bronze en battant le Turkménistan.

Cette médaille d’or en beach handball était la troisième et la première pour la délégation vietnamienne aux Jeux asiatiques de plage.

Avec trois médailles d’or, cinq d’argent et cinq de bronze, le Vietnam a terminé quatrième au classement des médailles.

La Chine a terminé première avec 24 médailles d’or. La Thaïlande était deuxième avec 10 médailles d’or, suivie de l’Iran avec neuf.

Qualifiant cette édition d’exceptionnelle, le président du Conseil olympique d'Asie, Cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, a salué, dans son allocution, une réussite collective portée par l’unité du continent asiatique et par une passion commune pour le sport, estimant qu’elle illustre le meilleur de l’Asie.

Les prochains Jeux asiatiques de plage, connus sous le nom de Cebu 2028, se dérouleront à Cebu City, aux Philippines, en mars 2028. Ce sera la première fois que les Philippines accueilleront cet événement multisports bisannuel. Le programme préliminaire prévoit 24 disciplines sportives. — VNA

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#sixièmes Jeux asiatiques de plage #beach handball féminin
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