Culture-Sports

Da Nang accueillera la Coupe du monde de pickleball 2026

Pour la première fois en Asie, la Coupe du monde de pickleball se tiendra en 2026 à Da Nang. Cet événement international devrait réunir près de 4 000 athlètes venus de plus de 80 pays et territoires.

Un coin de l'île Cu Lao Cham. Photo: VNA
Un coin de l'île Cu Lao Cham. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La Fédération de pickleball de Da Nang, en coordination avec la société America & Asia Link Co., Ltd. et plusieurs partenaires, a annoncé le 24 avril l’organisation de la Coupe du monde de pickleball 2026 dans cette ville du Centre du Vietnam.

Selon les organisateurs, il s’agira de la première édition du tournoi organisée en Asie et de la troisième édition mondiale de cette compétition internationale. L’événement constitue une étape importante pour le développement et l’intégration du sport vietnamien sur la scène internationale.

Le tournoi devrait se dérouler du 30 août au 6 septembre 2026 au Palais des sports Tien Son, au Village sportif Tuyen Son ainsi que sur plusieurs terrains aux normes internationales répartis dans la ville. Environ 4 000 sportifs issus de plus de 80 pays et territoires sont attendus.

Lors de la cérémonie d’annonce, Tran Phuoc Son, vice-président permanent du Conseil populaire municipal et président de la Fédération de pickleball de Da Nang, a souligné que l’accueil de cette compétition témoignait de la capacité de la ville à organiser des événements sportifs internationaux d’envergure. Selon lui, cette manifestation offrira également une occasion de promouvoir l’image d’une ville dynamique et accueillante, tout en stimulant le tourisme, les services et l’économie sportive locale.

Da Nang est considérée comme l’une des localités pionnières du développement du pickleball au Vietnam. La ville a notamment été la première du pays à créer une fédération municipale dédiée à cette discipline, en mars 2025. Elle a par ailleurs déjà accueilli avec succès plusieurs compétitions sportives internationales telles que Ironman, le Marathon international de Da Nang ou encore des tournois asiatiques de golf.

Le directeur exécutif de la Coupe du monde de pickleball, Hercilio Cabieses, a précisé que la compétition comprendrait des épreuves par équipes nationales ainsi que des compétitions individuelles, réparties selon les catégories d’âge et les niveaux techniques des participants.

Il a également estimé que Da Nang disposait d’atouts majeurs pour accueillir un événement sportif mondial grâce à ses infrastructures modernes, à ses conditions naturelles favorables et au soutien actif des autorités locales.

Les organisateurs ont affirmé vouloir collaborer étroitement avec leurs partenaires nationaux et internationaux afin de garantir une compétition professionnelle et sécurisée, tout en favorisant les échanges culturels entre les pays participants.

La Coupe du monde de pickleball 2026 devrait ainsi contribuer à renforcer la visibilité du Vietnam sur la scène sportive mondiale et à faire progressivement de Da Nang un centre régional et international de cette discipline en plein essor. -VNA

#Coupe du monde #pickleball #Da Nang
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