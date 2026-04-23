Élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN au Vietnam

Vung Tau (VNA) - Le ministère de l’Intérieur a organisé, le 23 avril dans le quartier de Vung Tau, une conférence consacrée à la sensibilisation et à l’orientation de l’élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN au Vietnam sur la période 2026-2035.



S'exprimant lors de la conférence, le vice-ministre de l'Intérieur, Cao Huy, a précisé que le plan d'action pour la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN au Vietnam ne constitue pas seulement une mission diplomatique, mais agit également comme un levier pour normaliser les services publics et renforcer la gouvernance nationale.

Ce plan s'articule autour de quatre piliers fondamentaux pour le développement du pays : réforme institutionnelle vers une administration moderne ; protection sociale ; adaptation et développement durable ; identité culturelle et communication.



Pour concrétiser ces objectifs, le ministère de l'Intérieur appelle d’autres ministères, les secteurs et les localités à finaliser leurs plans d'action quinquennaux respectifs avant la fin du mois de juin 2026. Ces plans doivent impérativement garantir une unité à l'échelle nationale tout en respectant les spécificités de chaque localité.



Au cours de la conférence, les participants ont suivi des présentations du ministère des Affaires étrangères, du Secrétariat de l’ASEAN et d’autres organismes concernés, portant sur l’état d’avancement de la stratégie à l’échelle régionale, les priorités pour 2026, les orientations générales de la participation du Vietnam à la construction de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que l’état de la coopération régionale et de la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté politique et de sécurité de l’ASEAN (APSC).



Les orientations destinées aux ministères et aux collectivités locales pour la mise en œuvre des programmes d’action, ainsi que les priorités sectorielles de coopération de l’ASEAN au niveau national en 2026, ont également été présentées.



Le ministère de l’Intérieur a présenté le Programme 155 du Premier ministre ainsi que son plan d’action pour la période 2026-2030. Sur la base des orientations fournies par le ministère de l'Intérieur, les représentants des ministères, des secteurs et des collectivités locales ont fait le point sur l’élaboration de leurs plans d’action pour les cinq premières années, tout en évoquant certaines difficultés rencontrées dans le processus de mise en œuvre.



La conférence a souligné la nécessité de renforcer la communication et la coordination afin d’apporter des solutions adaptées. Le ministère de l’Intérieur s’est engagé à intensifier son soutien aux collectivités locales pour assurer une mise en œuvre efficace du programme.-VNA