Culture-Sports

Le volley-ball vietnamien voit grand pour la saison 2026-2031

Les objectifs du nouveau mandat de la Fédération vietnamienne de volleyball sont ambitieux : des victoires aux Jeux d’Asie du Sud-Est et un meilleur classement dans les tournois asiatiques et mondiaux.

Le volley-ball vietnamien devrait atteindre un niveau supérieur sous la nouvelle nouvelle direction de la VFV. Photo : tuoitre.vn
Le volley-ball vietnamien devrait atteindre un niveau supérieur sous la nouvelle nouvelle direction de la VFV. Photo : tuoitre.vn

Hanoi (VNA) – Avec une nouvelle direction en place, le volley-ball vietnamien vise le succès aux Jeux d’Asie du Sud-Est et un meilleur classement dans les tournois asiatiques et mondiaux.

Le nouveau président de la Fédération vietnamienne de volleyball (VFV), Duong Manh Tiên, a déclaré qu’il mettra tout en œuvre pour dynamiser le développement du volley-ball national et élever le niveau des équipes nationales durant son mandat 2026-2031.

Duong Manh Tiên, président du conseil d’administration de la société par actions Vietnam Future Sports, a été élu à la tête de la VFV à l’issue du congrès national tenu mardi 28 avril à Hanoi.

Le congrès a passé en revue les activités de la fédération au cours de son septième mandat (2021-2026) et a défini les orientations clés pour la période à venir, conformément aux politiques nationales de développement de l’éducation physique et du sport.

Duong Manh Tiên dirigera un comité exécutif de 15 membres, épaulé par quatre vice-présidents, tandis que Lê Tri Truong conservera son poste de secrétaire général.

«C’est un honneur pour moi d’assumer ce rôle et de diriger la fédération pour les cinq prochaines années», a-t-il déclaré.

« Je compte sur le soutien indéfectible des membres, des entraîneurs, des joueurs et des supporters pour la mise en œuvre de nos projets. Ensemble, nous visons à élever le niveau des équipes nationales et du volley-ball vietnamien dans son ensemble».

« En tant qu’entrepreneur, je crois au potentiel du développement des ligues locales en produits sportifs durables. Nous nous efforcerons également de transformer nos anciens sponsors en partenaires de long terme, afin que toutes les parties prenantes puissent contribuer à la croissance du volley-ball dans les années à venir», a-t-il ajouté.

En 2021-2026, le Vietnam a remporté deux médailles d’argent aux Championnats de beach-volley d’Asie du Sud-Est, quatre médailles d’argent et quatre médailles de bronze aux Jeux d’Asie du Sud-Est, une médaille d’or aux Championnats de volley-ball féminin d’Asie du Sud-Est, quatre trophées à la Coupe Challenger asiatique et à la Coupe des Nations, et une place au Championnat du monde 2025 pour l’équipe féminine.

Les objectifs de ce nouveau mandat sont ambitieux. La fédération collaborera avec l’Autorité des sports du Vietnam afin de poursuivre le développement d’un système de formation pour les athlètes, des jeunes jusqu’à l’équipe nationale. Des experts hautement qualifiés seront sollicités pour améliorer la qualité de l’entraînement.

L’une des deux équipes nationales vise la médaille d’or aux 34es Jeux d’Asie du Sud-Est en 2027, tandis que les équipes de beach-volley ambitionnent de remporter la médaille d’argent.

L’équipe féminine doit terminer parmi les trois premières aux Championnats d’Asie et se qualifier pour le tournoi mondial.

Aux 20es Jeux asiatiques, l’équipe féminine ambitionne de figurer parmi les quatre premières, tandis que l’équipe masculine doit atteindre les quarts de finale. – VNA

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