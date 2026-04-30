Culture-Sports

Ho Chi Minh-Ville affirme son ambition de pôle culturel régional

La stratégie de développement des industries culturelles de Ho Chi Minh-Ville se concrétise progressivement à travers un écosystème moderne, inclusif et tourné vers l’international.

Le Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho couvre une superficie de plancher totale de 10.000 m². Photo : VNA
Le Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho couvre une superficie de plancher totale de 10.000 m². Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans son ambition de s’affirmer comme un centre culturel d’envergure régionale, Ho Chi Minh-Ville opère une percée notable en conjuguant modernisation des infrastructures et innovation dans la gouvernance culturelle.

L’inauguration du Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho, fruit d’un investissement de près de 1.395 milliards de dôngs, ne constitue pas seulement un apport matériel. Elle traduit une volonté affirmée de mobiliser les ressources afin d’impulser un nouvel élan aux industries culturelles de la ville dans une nouvelle phase de développement.

Après trois années de travaux, le Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho, d’une superficie de plancher totale de 10.000 m², réparti sur 12 étages et doté de sous-sols modernes, ouvrira ses portes en avril 2026, répondant aux exigences strictes de la Fédération mondiale du cirque.

Selon Nguyen Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Service municipal de la Culture et des Sports, ce complexe, achevé dans les délais impartis, garantit une qualité optimale et respecte les normes environnementales ainsi que les exigences en matière de prévention des incendies. Véritable pôle de création, il offrira aux artistes un cadre idéal. L’innovation majeure - inédite au Vietnam - réside dans sa scène principale de 2.000 places, équipée d’un système de levage en spirale. Cette prouesse technologique permet de transformer l’espace : scène sèche pour la magie, bassin aquatique mobile pour les performances techniques ou encore patinoire. Ses équipements suspendus, de standard international, autorisent des mises en scène d’une grande complexité, à la hauteur des scènes prestigieuses de Las Vegas ou de Monte-Carlo.

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Le Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho traduit une volonté affirmée de mobiliser les ressources afin d’impulser un nouvel élan aux industries culturelles de la ville dans une nouvelle phase de développement. Photo : VNA

Le Centre des arts de Ho Chi Minh-Ville a été chargé d’y programmer des spectacles variés, associant les troupes publiques locales et les artistes des associations professionnelles de tout le pays. Lors de la phase de lancement, des représentations gratuites seront proposées au public. Les enfants, les publics vulnérables et les bénéficiaires de politiques sociales seront invités afin de favoriser l’accès à l’art et de former un nouveau public. En juillet 2026, le Centre présentera une nouvelle version du spectacle « La Terre mystérieuse ». En novembre, le site accueillera le Festival international du cirque de Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de troupes d’au moins huit pays.

Luu Thi Bich Lien, directrice adjointe du Centre, ambitionne de faire de ce lieu un espace artistique moderne de niveau international.

L’exploitation de ce complexe s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW du Bureau politique, qui érige les industries culturelles en secteur économique important. Métropole pionnière, la ville développe un écosystème des industries culturelles intégré, comprenant notamment le complexe sportif de Rach Chiec, l’Opéra de Thu Thiem et l’Espace culturel Ho Chi Minh au quai Nha Rong, dont la superficie sera considérablement élargie.

Au-delà des déclarations d’intention, la métropole du Sud adopte un modèle innovant associant investissement public et gestion privée : l’État construit les infrastructures clés, tandis que leur exploitation est confiée à des acteurs compétents, afin d’optimiser leur fonctionnement, d’éviter le gaspillage et de renforcer la compétitivité à l’échelle internationale.

Parallèlement, le secteur prévoit le développement de studios cinématographiques de 100 à 150 hectares, la création d’un Musée de la musique du Vietnam intégrant l’intelligence artificielle, ainsi que le déploiement d’un projet de théâtre scolaire.

La stratégie de développement des industries culturelles de Ho Chi Minh-Ville se concrétise progressivement à travers un écosystème moderne, inclusif et tourné vers l’international. À ce titre, le Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho incarne un véritable laboratoire de gestion, où financement public et dynamisme entrepreneurial se conjuguent pour générer une forte valeur ajoutée. -VNA

#Ho Chi Minh-Ville #pôle culturel régional #le Cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho Ho Chi Minh-Ville
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