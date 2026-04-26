Culture-Sports

Cinq haches de pierre préhistoriques refont surface à Phong Nha-Ke Bàng

Les premières analyses suggèrent que les haches de pierre datent d’il y a environ 6.000 à 8.000 ans, soit du Néolithique, et sont associées à la culture de Bau Tro, une culture archéologique du Néolithique final du Centre du Vietnam datant d’il y a environ 5.000 à 8.000 ans, connue grâce aux outils en pierre et aux poteries mis au jour dans la province de Quang Bình.

Haches de pierre découvertes dans la grotte Én. Photo : Musée de la province de Quang Tri
Haches de pierre découvertes dans la grotte Én. Photo : Musée de la province de Quang Tri

Hanoi (VNA) – Cinq haches de pierre, datant probablement de plusieurs milliers d’années, ont été découvertes dans la grotte Én, dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dans le Centre du Vietnam, selon les autorités culturelles locales.

Dang Dông Hà, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Quang Tri, a confirmé samedi 25 avril que les artefacts avaient été découverts lors d’une récente exploration de grottes menée par une équipe britannique dirigée par le célèbre spéléologue, le Dr Howard Limbert.

La découverte a ensuite été documentée par l’équipe de spéléologues et communiquée aux autorités locales. Les artefacts ont par la suite été remis au Musée de la province de Quang Tri et au Musée de Hanoï pour étude, conservation et exposition.

Les premières analyses suggèrent que les haches de pierre datent d’il y a environ 6.000 à 8.000 ans, soit du Néolithique, et sont associées à la culture de Bau Tro, une culture archéologique du Néolithique final du Centre du Vietnam datant d’il y a environ 5.000 à 8.000 ans, connue grâce aux outils en pierre et aux poteries mis au jour dans la province de Quang Bình.

haches-de-pierre.jpg
Les membres de l’équipe de spéléologues ont découvert cinq haches de pierre dans la grotte Én. Photo : Photo : Musée de la province de Quang Tri

Façonnés en pierre siliceuse, les outils comprennent des haches à épaulement incliné et à épaulement large, portant des traces d’une utilisation prolongée par les premiers habitants.

Selon les experts, ces découvertes apportent de nouvelles preuves d’une présence humaine ancienne dans les réseaux de grottes de Phong Nha-Ke Bang, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, réputé pour ses vastes formations karstiques et son importance archéologique.

Souvent surnommé "royaume des grottes", le parc national de Phong Nha-Ke Bang abrite plus de 425 grottes connues, dont une cinquantaine sont ouvertes au tourisme. Parmi les plus célèbres figure la grotte de Son Doong, située au cœur du parc et réputée comme la plus grande grotte du monde, avec son réseau de rivières souterraines et son microclimat.

Cette découverte vient enrichir un ensemble croissant d’artefacts mis au jour dans la région, notamment des objets de l’âge du bronze liés à la culture de Dông Son et des vestiges de la civilisation Cham, témoignant d’une présence humaine et d’un développement culturel durables au Centre du Vietnam. – VNA

source
#haches de pierre préhistoriques #grotte Én #parc national de Phong Nha-Ke Bàng
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Une exposition consacrée au roi Hàm Nghi offre aux jeunes générations une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture nationales, les sensibilisant ainsi davantage à la préservation et à la valorisation du patrimoine. Photo: VNA

Les classes ouvertes cultivent l’amour des jeunes pour le patrimoine

Au fil des ans, le Centre de conservation des monuments de Huê s’est imposé comme un chef de file national en matière d’éducation patrimoniale en milieu scolaire. Il a mis en place des modèles novateurs qui transforment les sites patrimoniaux en « classes ouvertes » et en outils pédagogiques dynamiques.

Le site de Ngoc Lang Nam Hai, dans la commune côtière de Phuoc Hai, à proximité de Ho Chi Minh-Ville, est le plus grand cimetière de baleines du Vietnam. Photo. VNA

Ngoc Lang Nam Hai, symbole spirituel et culturel des pêcheurs du littoral vietnamien

À Phuoc Hai, le site de Ngoc Lang Nam Hai, dans la commune côtière de Phuoc Hai, à proximité de Ho Chi Minh-Ville, est le plus grand cimetière de baleines du Vietnam. Il incarne une tradition spirituelle unique des pêcheurs, mêlant culte ancestral, identité culturelle maritime et efforts de préservation patrimoniale. Ce lieu occupe une place centrale dans la vie spirituelle des pêcheurs. Avant chaque sortie en mer, certains viennent y brûler de l’encens pour solliciter protection et abondance. 

Photo : VNA

Une procession de palanquins vers le Temple des rois Hùng, riche en singularité

La procession des palanquins vers le temple des rois Hùng est une tradition culturelle emblématique, profondément ancrée dans l’esprit communautaire et transmise de génération en génération. Elle rassemble fidèles et habitants dans une atmosphère solennelle et empreinte de ferveur, où se mêlent rites, offrandes et expressions de dévotion.
Elle incarne la morale « Boire de l’eau, se souvenir de sa source », tout en illustrant le respect et la reconnaissance voués aux ancêtres, fondateurs et bâtisseurs de la nation.

Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Dans l’art du Tuông (théâtre classique vietnamien), le maquillage scénique, communément appelé « ve mat » (peinture du visage), constitue l’un des éléments les plus emblématiques et fondamentaux. Véritable langage visuel, il permet au public de percevoir immédiatement la personnalité, le statut social et la moralité des personnages dès leur entrée en scène.

Présentation du projet de film sur le commandant légendaire Tran Hung Dao à Séoul. Photo: VNA

Un film sur Trân Hung Dao ouvre de nouvelles perspectives Vietnam–République de Corée

Le film retrace la vie et la carrière de Tran Hung Dao, le commandant légendaire qui a mené le peuple de l'ancien Vietnam, le Dai Viet, à la victoire contre les invasions mongoles à trois reprises au 13e siècle. Véritable symbole de patriotisme et de génie militaire, il est souvent comparé dans ce projet à l'amiral sud-coréen Yi Sun Sin pour son importance historique et culturelle.