Le PM appelle à des percées dans le développement de la culture et du tourisme

​

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé le 25 avril au matin, une séance de travail avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme afin d’évaluer la mise en œuvre des missions assignées, notamment l’application des grandes résolutions du Parti et de l’Assemblée nationale sur le développement culturel, et d’examiner les solutions pour lever les obstacles et accélérer le développement du secteur.

Selon les rapports présentés, le ministère a enregistré des résultats notables. Le cadre institutionnel et les politiques publiques ont été progressivement perfectionnés, contribuant à lever les blocages et à mobiliser efficacement les ressources. La préservation et la valorisation du patrimoine culturel ont été renforcées, tandis que le sport a maintenu des performances positives, avec 38,2 % de la population pratiquant régulièrement une activité physique.

Le tourisme s’est affirmé comme un point lumineux, avec environ 21,5 millions de visiteurs internationaux en 2025 et des recettes estimées à près de 1.000 billions de dôngs.

Dans le domaine de la transformation numérique, quatre bases de données clés ont été achevées et une plateforme numérique touristique nationale a commencé à prendre forme. Les réformes administratives ont permis de réduire significativement les coûts et les délais pour les citoyens et les entreprises.

Cependant, le chef du gouvernement a relevé plusieurs limites, notamment des retards dans l’élaboration de textes juridiques, l’absence de cadre légal complet pour les industries culturelles, ainsi que des insuffisances en matière d’innovation et de transformation numérique. Le sport de haut niveau reste en retrait par rapport aux standards internationaux et le potentiel du tourisme et des industries culturelles n’est pas encore pleinement exploité.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de changer profondément les méthodes de travail, en passant d’une logique de gestion à une logique de service et de facilitation du développement, tout en renforçant la responsabilité des dirigeants.

​

​

Il a demandé d’accélérer la finalisation du cadre institutionnel et la mise en œuvre des orientations du Parti, notamment la Résolution n°80 sur le développement culturel.

En termes d’orientation, il a appelé à créer des percées dans le développement du sport et à restructurer le tourisme pour en faire un secteur économique clé, avec pour objectif d’accueillir 25 millions de touristes internationaux d’ici 2026.

​

​

Le Premier ministre a exhorté le ministère à renforcer la coopération internationale et à promouvoir une intégration plus approfondie afin de valoriser l’image du Vietnam à l’étranger et à exploiter efficacement les richesses culturelles au service d’un tourisme durable. Il a également souligné l’importance de développer des ressources humaines de haute qualité, notamment dans les domaines de la création, des arts et de la gestion touristique, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité nationale et à affirmer progressivement la position du Vietnam sur la carte culturelle et touristique mondiale.

Il a également souligné l’importance de développer les industries culturelles en tant que nouveau levier de croissance.

Par ailleurs, la transformation numérique du secteur doit être accélérée, tout comme le rôle des médias dans l’orientation de l’opinion publique.

Concernant les priorités immédiates, le Premier ministre a exigé la finalisation rapide des réformes administratives et des textes juridiques en suspens. À moyen terme, il a demandé l’élaboration de stratégies de développement culturel et touristique à l’horizon 2030, avec une vision à 2045.

Enfin, il a affirmé que la culture doit devenir le socle spirituel de la société, une ressource endogène et une puissance douce, contribuant à un développement durable et à une croissance économique robuste.- VNA

​