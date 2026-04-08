Trân Tu Pháp conserve avec brio son titre au Hà Giang Discovery Marathon

Hanoi (VNA) – Trân Tu Pháp, âgé de 42 ans, a surclassé tous ses rivaux pour conserver sa première place au Hà Giang Discovery Marathon 2026, le 5 avril dans la province de Tuyên Quang.



Contrairement au terrain accidenté et escarpé de l’édition précédente de l’Ultra Trail Hà Giang, le parcours de montagne, sur route, a représenté un véritable défi de vitesse et d’endurance, avec ses pentes abruptes serpentant à flanc de montagne.



Pháp, coureur issu de l’ethnie Tày, a bouclé les 21 km de la course masculine en 1 h 19 min 24 s, devançant de plus de 15 minutes son dauphin, Nguyên Duc Tuân Anh (1 h 34 min 48 s), tandis que le Portugais Miguel Lopes a pris la troisième place en 1 h 37 min 45 s.



Il s’agissait de la troisième participation de Pháp aux compétitions nationales, mais il a déjà remporté plusieurs titres, dont deux à Hà Giang.



« Je suis ravi de remporter à nouveau cette course », a déclaré Pháp. « C’est formidable de courir à travers les majestueuses montagnes et forêts de Hà Giang, ainsi que sur la Route du Bonheur, qui apporte nourriture et vêtements aux habitants des quatre districts reculés de l’ancienne province de Hà Giang.



« Je suis également très ému de courir sur ces constructions érigées par des milliers de personnes pendant plus de deux millions de jours, dans la sueur et le sang.



« Cette médaille d’or a une signification particulière pour moi, car Hà Giang fait désormais partie de ma province de Tuyên Quang. Gagner à domicile, c’est formidable ! »



Sur le 21 km féminin, Vuong Thi Tinh a dominé la course, terminant première en 2 h 00 min 59 s, suivie par Lù Thị Tuyên (2 h 05 min 14 s) et la Néerlandaise Ellen Weghorst (2 h 15 min 05 s).



Cao Dâu Dai a remporté le 12 km masculin en 50 min 02 s, tandis que Nguyên Thi Tham s’est imposée chez les femmes en 1 h 02 min 41 s.



Sur le 6 km féminin, Nguyên Thi Trà Giang a dominé la course, remportant son deuxième titre en 30 min 36 s. Son premier titre était celui du trail de 25 km le 4 avril.



Triêu Tà Pú a décroché l’or chez les hommes en 24 min 21 s.



Ce tournoi était co-organisé par Race Jungle et le journal "Thê thao và Van hoa" (Sports et Culture) de l’Agence vietnamienne d’information. Malgré les nombreux défis rencontrés dans l’organisation et le choix des parcours, de nombreux athlètes attendent avec impatience la huitième édition, qui promet de nouveaux parcours et des obstacles plus difficiles. — VNA

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