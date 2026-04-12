Les marionnettes vietnamiennes : préserver un art traditionnel face aux défis contemporains

Hanoi (VNA) - Considérées comme une « spécialité culturelle » prisée des touristes, les marionnettes vietnamiennes doivent aujourd’hui relever de nombreux défis en matière de préservation et de développement. Il s’agit de trouver un équilibre entre la sauvegarde de l’identité culturelle et l’adaptation aux dynamiques contemporaines.

Avec l’urbanisation rapide, les espaces de représentation des troupes traditionnelles de marionnettes sur l’eau se réduisent progressivement. Selon l’Artiste du Peuple Nguyễn Hoàng Tuấn, président de l’Association du théâtre de Hanoï, le Nord du Vietnam comptait 27 troupes en 1986, contre seulement 14 aujourd’hui. De nombreux répertoires et scénarios originaux ont disparu, compliquant la restauration et la transmission de cet art. La pénurie de chercheurs, théoriciens et critiques spécialisés laisse un vide intellectuel préoccupant pour le développement durable de la discipline.

L’exemple de la troupe de marionnettes de Dào Thuc (commune de Thu Lâm, Hanoï) illustre ces difficultés. Son chef, Dang Minh Hung, exprime ses inquiétudes face au manque d’engagement des jeunes. Bien que des formations soient organisées chaque année grâce au budget municipal, peu de jeunes souhaitent poursuivre cette carrière après leur apprentissage. Les conditions de rémunération limitées et la rareté des représentations rendent également difficile la fidélisation des artistes.

n numéro de théâtre de marionnettes. Photo : VNA

L’art des marionnettes doit également s’adapter aux exigences de la vie moderne et à la concurrence d’autres formes de divertissement. Aujourd’hui, son public est majoritairement composé de touristes étrangers, séduits par l’unicité de la marionnette sur l’eau. En revanche, auprès du public national, cet art peine encore à s’imposer, sauf auprès du jeune public scolaire, souvent sensibilisé via des programmes éducatifs.

Pour inscrire durablement les marionnettes vietnamiennes dans le paysage contemporain, les experts recommandent de développer des espaces culturels créatifs dans les villages traditionnels, berceaux de cet art. Ces lieux sont essentiels pour la conservation des répertoires, la transmission des pratiques scéniques et la perpétuation des savoir-faire à travers les générations.

Selon Đặng Minh Hưng, il est indispensable de renforcer le soutien des autorités en matière d’investissement dans les équipements et les infrastructures, tout en améliorant les politiques de rémunération afin de valoriser les artisans, préserver les savoir-faire et encourager leur transmission.

De nombreux spécialistes estiment également urgent de procéder à un inventaire systématique des répertoires de marionnettes à l’échelle locale, afin de constituer une base solide pour la recherche, la transmission et la création.

Pour l’Artiste méritoires Lê Van Ngo, ancien directeur du Théâtre de marionnettes Thang Long, il ne suffit pas de préserver les 17 pièces classiques actuellement jouées dans les théâtres urbains, alors que des centaines d’autres subsistent dans le patrimoine populaire. Face à la réalité où certaines troupes ne fabriquent plus elles-mêmes leurs marionnettes, il plaide pour une attention particulière à l’art de la fabrication des marionnettes et la création de centres de conservation pour préserver archives et modèles anciens, afin d’en transmettre les normes et origines aux générations futures.

L’introduction des marionnettes dans les établissements scolaires apparaît comme une solution durable pour éveiller l’intérêt et l’attachement des jeunes à cet art. Les théâtres et troupes sont encouragés à mettre en scène des contenus éducatifs, en utilisant les marionnettes pour raconter l’histoire et la culture de manière vivante et attractive.

Dans cette optique, l’Artiste du Peuple Trinh Thuy Mui, présidente de l’Association des artistes de théâtre du Vietnam, souligne que la formation du public passe par l’éducation. Elle insiste sur le rôle des institutions culturelles dans la transmission de cet héritage aux jeunes générations par des approches créatives et innovantes.

Grâce à son caractère unique et à sa capacité à raconter des histoires par l’image, l’art des marionnettes vietnamiennes dispose d’un fort potentiel pour s’inscrire dans la chaîne de valeur des industries culturelles. Avec des investissements appropriés et une stratégie de développement cohérente, il pourrait devenir une véritable marque culturelle emblématique du Vietnam. - VNA