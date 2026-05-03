Les médias japonais valorisent le Vietnam lors de la visite de la Première ministre Takaichi Sanae

Tokyo (VNA) - Les médias japonais ont largement couvert, le 2 mai, la visite de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam, mettant en avant ses principales activités, dont son entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, son entretien avec le Premier ministre Le Minh Hung et son discours à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï sur la stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP).



Selon le journal Nikkei, lors de sa rencontre avec To Lam, Takaichi Sanae a affirmé que le Japon continuerait de promouvoir le Partenariat stratégique global avec le Vietnam, tout en œuvrant à la construction d’une région « plus puissante et plus prospère ». Ce journal estime également que le dirigeant vietnamien To Lam continue d’afficher une orientation privilégiant la diplomatie et la coopération internationale dans un contexte mondial marqué par de fortes turbulences.



De son côté, le journal Asahi a particulièrement souligné la coopération en matière de sécurité économique lors de l’entretien entre les deux Premiers ministres. Selon l’article d’Asahi, les deux parties ont publié un document conjoint visant à renforcer la coopération pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement en énergie et en minerais stratégiques, en vue de diversifier les sources d’approvisionnement dans un contexte de concurrence géopolitique de plus en plus intense.



Asahi a également cité Takaichi Sanae, selon laquelle le Vietnam constitue un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales et un partenaire auquel le Japon accorde une importance particulière.

La chaîne NHK couvre le discours de la Première ministre Takaichi Sanae (capture d’écran). Photo : VNA



Le journal Yomiuri a indiqué que les deux dirigeants étaient convenus de promouvoir des mesures de soutien aux raffineries de pétrole vietnamiennes afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement en matériaux importants pour le Japon. Selon Yomiuri, il s’agira du premier projet relevant de l’initiative de soutien énergétique « Power Asia », d’un montant d’environ 100 milliards de dollars, proposée par la Première ministre Takaichi Sanae.



Yomiuri et Mainichi ont par ailleurs accordé une attention particulière au discours de Takaichi Sanae à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, considéré comme une étape importante dans le développement de la nouvelle phase de la stratégie FOIP. Selon les analyses, le Japon continue de considérer l’Asie du Sud-Est, en particulier le Vietnam, comme une zone clé dans sa stratégie visant à maintenir un Indo-Pacifique libre, ouvert et fondé sur le droit.



Enfin, la chaîne NHK a rapporté que Takaichi Sanae y avait présenté trois axes prioritaires de la nouvelle phase de la FOIP. Premièrement, renforcer la durabilité des chaînes d’approvisionnement en énergie et en matériaux importants, tout en développant la recherche en IA et les infrastructures, notamment les câbles sous-marins. Deuxièmement, le Japon vise à élargir un ordre économique fondé sur le droit, en étendant le nombre de pays participant au CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) et en mettant en place des règles pour éviter une dépendance excessive à un seul pays pour les matériaux importants. Troisièmement, en matière de sécurité, le Japon intensifiera la coopération avec les pays partageant les mêmes vues via l’OSA (Official Security Assistance), afin de soutenir l’amélioration des capacités de garantie de la sécurité maritime, y compris par la fourniture d’équipements de défense. -VNA