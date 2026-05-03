Politique

Les médias japonais valorisent le Vietnam lors de la visite de la Première ministre Takaichi Sanae

Le Vietnam constitue un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales et un partenaire auquel le Japon accorde une importance particulière.

Le journal Yomiuri rend compte de l’entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue japonaise (capture d’écran). Photo : VNA
Le journal Yomiuri rend compte de l’entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue japonaise (capture d’écran). Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Les médias japonais ont largement couvert, le 2 mai, la visite de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam, mettant en avant ses principales activités, dont son entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, son entretien avec le Premier ministre Le Minh Hung et son discours à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï sur la stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP).

Selon le journal Nikkei, lors de sa rencontre avec To Lam, Takaichi Sanae a affirmé que le Japon continuerait de promouvoir le Partenariat stratégique global avec le Vietnam, tout en œuvrant à la construction d’une région « plus puissante et plus prospère ». Ce journal estime également que le dirigeant vietnamien To Lam continue d’afficher une orientation privilégiant la diplomatie et la coopération internationale dans un contexte mondial marqué par de fortes turbulences.

De son côté, le journal Asahi a particulièrement souligné la coopération en matière de sécurité économique lors de l’entretien entre les deux Premiers ministres. Selon l’article d’Asahi, les deux parties ont publié un document conjoint visant à renforcer la coopération pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement en énergie et en minerais stratégiques, en vue de diversifier les sources d’approvisionnement dans un contexte de concurrence géopolitique de plus en plus intense.

Asahi a également cité Takaichi Sanae, selon laquelle le Vietnam constitue un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales et un partenaire auquel le Japon accorde une importance particulière.

vnanet-janpress2.jpg
La chaîne NHK couvre le discours de la Première ministre Takaichi Sanae (capture d’écran). Photo : VNA


Le journal Yomiuri a indiqué que les deux dirigeants étaient convenus de promouvoir des mesures de soutien aux raffineries de pétrole vietnamiennes afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement en matériaux importants pour le Japon. Selon Yomiuri, il s’agira du premier projet relevant de l’initiative de soutien énergétique « Power Asia », d’un montant d’environ 100 milliards de dollars, proposée par la Première ministre Takaichi Sanae.

Yomiuri et Mainichi ont par ailleurs accordé une attention particulière au discours de Takaichi Sanae à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, considéré comme une étape importante dans le développement de la nouvelle phase de la stratégie FOIP. Selon les analyses, le Japon continue de considérer l’Asie du Sud-Est, en particulier le Vietnam, comme une zone clé dans sa stratégie visant à maintenir un Indo-Pacifique libre, ouvert et fondé sur le droit.

Enfin, la chaîne NHK a rapporté que Takaichi Sanae y avait présenté trois axes prioritaires de la nouvelle phase de la FOIP. Premièrement, renforcer la durabilité des chaînes d’approvisionnement en énergie et en matériaux importants, tout en développant la recherche en IA et les infrastructures, notamment les câbles sous-marins. Deuxièmement, le Japon vise à élargir un ordre économique fondé sur le droit, en étendant le nombre de pays participant au CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) et en mettant en place des règles pour éviter une dépendance excessive à un seul pays pour les matériaux importants. Troisièmement, en matière de sécurité, le Japon intensifiera la coopération avec les pays partageant les mêmes vues via l’OSA (Official Security Assistance), afin de soutenir l’amélioration des capacités de garantie de la sécurité maritime, y compris par la fourniture d’équipements de défense. -VNA

#Vietnam #Japon #Takaichi Sanae #To Lam #Le Minh Hung #FOIP #Indo-Pacifique Japon
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le Premier ministre Lê Minh Hung et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon approfondissent leur partenariat stratégique global

Le chef du gouvernement vietnamien s’est dit convaincu que la visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique global, appelé à devenir « plus profond, plus diversifié, plus substantiel et plus efficace ».

Le professeur Anmol Mukhia de l'Université d'Asie du Sud et la correspondante de l'Agence vietnamienne d'Information. Photo : VNA

Les relations Vietnam–Inde à l’aube d’une nouvelle percée stratégique

À l’occasion du 10e anniversaire du Partenariat stratégique global et de la visite d’État de Tô Lâm en Inde du 5 au 7 mai, le professeur Anmol Mukhia de l'Université d'Asie du Sud analyse les acquis, le rôle stratégique et les perspectives des relations bilatérales, en particulier l'importance de la visite de haut niveau dans la période actuelle.

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên s’exprime lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU. Photo : VNA

Le Vietnam appelle à une désescalade des tensions au Moyen-Orient

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de l’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’ONU et de la solution à deux États fondée sur les frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU.

Le professeur Toshiro Nishizawa au micro de la VNA. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur partenariat stratégique global dans un contexte d’incertitude mondiale

Le Vietnam, qui possède les sixièmes plus importantes réserves mondiales de terres rares, est un partenaire incontournable dans le secteur des minéraux critiques. La coopération du Japon avec le Vietnam, dans sa transition d’exportateur de matières premières à pays doté d’industries de pointe en matière de transformation et de forte valeur ajoutée, serait bénéfique aux deux parties.

Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées!

Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées!

Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.


Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.

Panorama de l'événement. Photo : VNA

Le Vietnam préside un séminaire sur l’énergie nucléaire pacifique à l’ONU

Co-parrainé par le Japon, les Philippines, la Belgique, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya, le Zimbabwe et le Guatemala, cet événement a rassemblé plus d’une centaine de délégués des États parties au TNP ainsi que des représentants d’organisations internationales spécialisées dans le domaine nucléaire.

Des représentants du Détachement du Génie n°4 du Vietnam remettent des cadeaux à des élèves d'Abyei. Photo : qdnd.vn

Le Détachement du Génie n°4 du Vietnam à Abyei, au service des populations et de la paix

En cette fin d’avril, la terre d’Abyei ploie encore sous la rigueur d’un climat implacable, entre vents brûlants et tourbillons de poussière ocre. Pourtant, sur ce sol de « coton noir » — une argile jadis redoutée des conducteurs pour son caractère impraticable — une nouvelle artère vient de percer : la route reliant Abyei à Agok. Long de 37 kilomètres, cet ouvrage stratégique, érigé par le Détachement du Génie n°4 du Vietnam, a été inauguré sous les acclamations d’une foule enthousiaste, venue saluer avec ferveur le dévouement des Casques bleus vietnamiens.

Les 15 et 16 novembre 2025, au site touristique national de Tam Chuc, dans la province de Ninh Binh, s’est tenu le Festival d’échanges culturels bouddhiques Vietnam-Japon. Photo : VNA

Vietnam-Japon : vers de nouveaux piliers de coopération importants

Le Vietnam et le Japon ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Au cours de plus de 50 ans de développement, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays n’ont cessé d’être consolidées et étendues dans tous les domaines.

Le Vietnam a été réélu comme membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028, avec 180 voix en sa faveur, soit le score le plus élevé du groupe Asie-Pacifique. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son engagement en matière de droits de l’homme

Le fait d’être le membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028 revêt non seulement une importance sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur, en contribuant à promouvoir, avec le soutien des partenaires internationaux, les grandes orientations stratégiques du pays dans de nombreux domaines de développement et d’amélioration des conditions de vie de la population.