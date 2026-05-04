Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion périodique d’avril du gouvernement

La réunion périodique d’avril du gouvernement pour évaluer la situation du développement socio-économique en avril ainsi que sur les quatre premiers mois de l’année, à examiner plusieurs questions importantes et à définir les principales orientations et solutions pour la période à venir a eu lieu dans l’après-midi du 4 mai sous la présidence du Premier ministre Le Minh Hung.

Lors de la réunion. Photo : VNA
Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 4 mai, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la réunion périodique d’avril du gouvernement. Cette réunion visait à évaluer la situation du développement socio-économique en avril ainsi que sur les quatre premiers mois de l’année, à examiner plusieurs questions importantes et à définir les principales orientations et solutions pour la période à venir.

En ouverture, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné qu'il s'agissait de la première réunion périodique du gouvernement depuis le début de son seizième mandat. Il a insisté sur la nécessité d'évaluer précisément la situation socio-économique, particulièrement en avril, ainsi que sur l'élaboration de mesures politiques opportunes pour mai et les mois suivants.

Sur la base des rapports présentés, les discussions porteront notamment sur les performances socio-économiques, le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des programmes nationaux cibles.

Le gouvernement entend également perfectionner son règlement de travail afin d’assurer un fonctionnement méthodique, conforme à la Constitution, aux lois et aux orientations du Parti.

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Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Concernant la performance socio-économique, le Premier ministre a demandé d'analyser en profondeur les défis émergents, notamment la pression inflationniste, l'inflation importée et l'impact de la volatilité des prix mondiaux des carburants et des marchandises. Il a requis l'évaluation des politiques budgétaires, monétaires et de gestion des prix pour proposer des mesures flexibles et opportunes.

Il a souligné l'importance de réagir de manière proactive aux chocs externes, de renforcer la résilience économique, de maintenir la stabilité macroéconomique et de maîtriser l'inflation.

Concernant le commerce extérieur, il a demandé une analyse détaillée de la croissance, de la structure des échanges, du déficit commercial et de son impact sur la balance des paiements et les devises, ainsi que des mesures visant à élargir les marchés d’exportation.

Il a également appelé à évaluer le développement de l’agriculture, des services et de la protection de l’environnement, afin d’améliorer la valeur ajoutée et les performances à l’exportation. Par ailleurs, il a insisté sur l’examen de la mise en œuvre des politiques en matière d’éducation, de santé et de culture au service du développement socio-économique.

Face à une conjoncture géopolitique régionale et mondiale complexe, les ministères et secteurs doivent élaborer des scénarios de réponse rapides en matière de défense, de sécurité et de diplomatie.

Par ailleurs, Le Minh Hung a ordonné d'accélérer l'allocation et le décaissement des capitaux publics pour stimuler la croissance, avec une attention particulière aux tâches urgentes comme l'approvisionnement en eau potable dans les zones reculées et peuplées de minorités ethniques.

Le chef du gouvernement a également souligné la poursuite des efforts de réforme administrative, notamment la réduction des contraintes pesant sur les entreprises et la simplification des procédures afin d'améliorer le climat des investissements.

Le dirigeant a également demandé une évaluation globale de la mise en œuvre de la Résolution n°57 du Bureau politique sur le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, afin d'identifier les obstacles et d'accélérer les progrès dans les prochains mois.- VNA

#réunion périodique
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