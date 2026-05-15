Politique

Exposition photo mettant en lumière les relations Vietnam-RPDC

À l'occasion de la visite en République populaire démocratique de Corée (RPDC) de Le Hoai Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, l'ambassade du Vietnam en RPDC a organisé une exposition photo illustrant les relations bilatérales.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (au centre), le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Pak Sang Gil (à gauche), et l'ambassadeur du Vietnam en RPDC, Le Ba Vinh, ont coupé le ruban inaugural de l'exposition. Photo : VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (au centre), le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Pak Sang Gil (à gauche), et l'ambassadeur du Vietnam en RPDC, Le Ba Vinh, ont coupé le ruban inaugural de l'exposition. Photo : VNA

Pyongyang, 15 mai (VNA) – À l'occasion de la visite en République populaire démocratique de Corée (RPDC) de Le Hoai Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, l'ambassade du Vietnam en RPDC a organisé une exposition de photos illustrant les relations bilatérales.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Pak Sang Gil, ainsi que de nombreux amis vietnamiens, ont assisté à l'événement.

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Des délégués lors de l'exposition. Photo : VNA

Les visiteurs de l'exposition ont été émus par des photographies historiques datant de près de 70 ans, notamment des images du fondateur de la RPDC, Kim Il-sung, accueillant personnellement le Président Hô Chi Minh et une délégation du Parti communiste du Vietnam à l'aéroport international Sunan de Pyongyang lors de leur visite en RPDC du 8 au 12 juillet 1957. En retour, le dirigeant nord-coréen effectua une visite officielle au Vietnam du 27 novembre au 3 décembre 1958.

L'exposition présentait également des photographies illustrant les activités des deux dirigeants lors de ces visites historiques, témoignant de l'amitié étroite et durable entre les deux nations.

Au fil de l'histoire, l'amitié entre le Vietnam et la RPDC, établie en 1950, n'a cessé de se renforcer et de se développer. Les dirigeants des deux partis et des deux États ont maintenu des échanges réguliers et des visites réciproques pendant des décennies.

L'exposition présentait des images marquantes, notamment celle du dirigeant nord-coréen Kim Jong Il accueillant le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Nong Duc Manh, lors de sa visite à Pyongyang en octobre 2007, et celle du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong, saluant le président du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission des affaires d'État de la RPDC, Kim Jong-un, lors de sa visite au Vietnam en mars 2019.

Étaient également exposées des photographies de la visite d'État du secrétaire général du Parti, To Lam, en RPDC, et de sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée en octobre 2025.

Le même jour, plusieurs médias de la RPDC, dont l'agence de presse Yonhap, ont largement couvert l'activité diplomatique entre le Vietnam et la RPDC.

Selon un correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information à Séoul, les observateurs sud-coréens estiment que cette initiative témoigne du vif intérêt de la RPDC pour ses relations avec le Vietnam, dans un contexte de renforcement de son engagement à l'étranger. Les analystes ont également suggéré que le Vietnam pourrait jouer un rôle diplomatique important de médiation dans les relations intercoréennes au cours de la période à venir, notamment suite à la visite d'État du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam le mois dernier. - VNA

#Vietnam #République populaire démocratique de Corée #Exposition photo
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