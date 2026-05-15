Politique

Félicitations aux nouveaux dirigeants hongrois

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont adressé, le 15 mai, des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants hongrois.

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar (au premier rang) lors de la cérémonie d'investiture à Budapest, le 12 mai 2026. Photo : Xinhua/VNA
Le Premier ministre hongrois Peter Magyar (au premier rang) lors de la cérémonie d'investiture à Budapest, le 12 mai 2026. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de l’élection de Magyar Péter au poste de Premier ministre hongrois et de Forsthoffer Ágnes à la présidence du Parlement hongrois, le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont adressé, le 15 mai, des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants hongrois.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé un message de félicitations à Orbán Anita à la suite de sa nomination au poste de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Hongrie. -VNA

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