Politique

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération médiatique

La ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, s'est entretenue avec le chef adjoint de la Commission de la propagande et de la formation du PRPL, Vansy Kuamua, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'information, de la communication et du journalisme.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord sur la coopération Vietnam-Laos en matière d'information pour la période 2026-2030. Photo: VNA
Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord sur la coopération Vietnam-Laos en matière d'information pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail les 12 et 13 mai au Laos, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, a rencontré le vice-Premier ministre et ministre de l'Éducation et des Sports du Laos, Thongsalit Mangnomek, ainsi que le président de la Commission de la propagande et de la formation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), Khamphan Pheuiyavong.

Elle s'est également entretenue avec le chef adjoint de la Commission de la propagande et de la formation, Vansy Kuamua, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'information, de la communication et du journalisme.

Lors de ces rencontres, les responsables lao ont salué la visite de la délégation vietnamienne, affirmant que la coopération en matière d'information et de communication entre les deux pays est devenue de plus en plus concrète et efficace, contribuant ainsi au renforcement de l'amitié privilégiée entre le Vietnam et le Laos.

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La ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, rencontre le vice-Premier ministre et ministre de l'Éducation et des Sports du Laos, Thongsalit Mangnomek. Photo: VNA

La partie lao a souligné que, face à la complexité croissante de l'évolution de la situation régionale et mondiale, l'information et la communication jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité sociale, le soutien au développement économique et le renforcement des liens entre les deux pays.

Le Laos a également invité le Vietnam à poursuivre son soutien aux programmes de formation destinés aux journalistes et aux rédacteurs, notamment en matière de communication numérique et d'application des nouvelles technologies.

Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Commission de la propagande et de la formation du PPRL se sont engagées à renforcer les échanges de délégations, à partager leurs expériences en matière de gestion de la presse, à développer la formation professionnelle et à coordonner la communication sur les événements majeurs dans chaque pays.

Les deux parties ont également signé un protocole d’accord sur la coopération en matière d'information pour la période 2026-2030, visant à promouvoir davantage la coopération médiatique et journalistique entre le Vietnam et le Laos dans les années à venir. -VNA

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