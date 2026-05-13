Le Vietnam œuvre pour des résultats concrets à la Conférence d’examen du TNP

New York (VNA) - Cette semaine, à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a rencontré Annalena Baerbock, présidente de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU, afin d’échanger sur le déroulement de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui se tient du 27 avril au 22 mai à New York.



L’ambassadeur Do Hung Viet a informé la présidente de l’Assemblée générale de l’évolution de la conférence au cours des deux premières semaines. Il a souligné que le contexte géopolitique international actuel posait de nombreux défis complexes, tout en réaffirmant la détermination du Vietnam et des autres États membres à promouvoir des résultats concrets et équilibrés lors de cette conférence.



En sa qualité de président de la 11e Conférence d’examen du TNP, l’ambassadeur Do Hung Viet a exprimé sa gratitude pour le soutien accordé au Vietnam par la présidente de l’Assemblée générale, tout en saluant le rôle de leadership d’Annalena Baerbock dans la promotion de plusieurs processus importants au sein des Nations unies ces derniers temps.



De son côté, Annalena Baerbock a souligné l’importance de la Conférence d’examen du TNP dans un contexte mondial marqué par de graves défis pour la paix et la sécurité internationales.



Elle a salué les efforts et les contributions du Vietnam dans son rôle de président de la conférence, notamment la diffusion rapide du projet de document final.



Elle a affirmé que la présidente de l’Assemblée générale ainsi que son bureau étaient prêts à soutenir le président de la conférence dans la conduite des travaux, la coordination des négociations et la promotion du consensus afin d’aboutir à des résultats positifs.



Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) a été signé en 1968 et est entré en vigueur en 1970. Il compte actuellement 191 États parties. Le Vietnam a officiellement adhéré au TNP en 1982. Depuis l’entrée en vigueur du TNP, les conférences d’examen sont organisées tous les cinq ans afin d’évaluer sa mise en œuvre et de renforcer son universalité. -VNA