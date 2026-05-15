Le Vietnam et la Russie discutent des orientations de coopération pour 2026

Moscou (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a tenu, le 14 mai, une séance de travail au siège de l’ambassade avec une délégation du Conseil de la Fédération de Russie (Sénat), conduite par son premier vice-président, A. Yatskin. Les deux parties ont discuté du renforcement de leur coopération multiforme.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Dang Minh Khoi s'est réjoui de la coopération active entre le Conseil de la Fédération et l’Assemblée nationale du Vietnam. Il a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer ses relations avec la Russie dans tous les domaines, en mettant l’accent sur la coopération décentralisée, un processus pour lequel l’ambassade du Vietnam en Russie est prête à servir de passerelle.

L’ambassadeur a également évoqué les évolutions positives récentes des relations bilatérales. Le président russe Vladimir Poutine a notamment été l’un des premiers dirigeants étrangers à adresser ses félicitations à l’issue du succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Par ailleurs, la signature de l’accord portant sur la construction de la première centrale nucléaire du Vietnam constitue une étape importante, ouvrant une nouvelle phase de coopération économique, commerciale et éducative. Le diplomate vietnamien a également exprimé le souhait de voir la Russie devenir un partenaire stratégique du Vietnam dans le secteur pétrolier et gazier.

Pour sa part, le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, A. Yatskin, a souligné le rôle essentiel de la coopération parlementaire dans la consolidation et l'approfondissement du Partenariat stratégique global des deux pays. Il a également exprimé le souhait d'intensifier les liens entre les localités russes et vietnamiennes.

Lors que plusieurs grandes villes et provinces des deux pays entretiennent déjà des relations de jumelage, A. Yatskin a proposé, par l’intermédiaire de l’ambassadeur, de multiplier ces initiatives. Il a notamment suggéré que les régions du nord de la Russie, spécialisées dans l’exploitation pétrolière et gazière, établissent des partenariats avec des provinces côtières du Vietnam.

Selon lui, un certain nombre de collectivités locales russes souhaitent conclure des accords de jumelage avec des provinces et villes du Vietnam.Dang Minh Khoi a salué cette proposition et assuré du soutien total de l’ambassade à ce processus. Il a ajouté que les autres secteurs de coopération progressent de manière positive.

Le nombre d’étudiants vietnamiens poursuivant leurs études en Russie est en hausse, tandis que les spécialisations se diversifient. Les deux pays ont également repris la formation post-universitaire des diplomates vietnamiens à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Le Vietnam espère prochainement étendre cette coopération éducative aux domaines des arts et de la création. -VNA