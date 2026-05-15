Transformation numérique : Hanoï place la satisfaction des citoyens au cœur de sa stratégie

Hanoi (VNA) - Dans le processus de construction d’une administration numérique, d’une économie numérique et d’une société numérique, Hanoï accélère sa transition d’une logique centrée sur le déploiement technologique vers une approche axée sur le service aux citoyens et aux entreprises.

Les autorités municipales soulignent désormais que la transformation numérique ne doit pas être évaluée à travers le nombre de logiciels installés ou le taux de dossiers traités en ligne, mais à partir de ses effets concrets sur la population, les entreprises et l’efficacité de l’administration publique.

Ces dernières années, Hanoï s’est affirmée comme l’une des localités vietnamiennes les plus avancées dans le domaine de la transformation numérique. La capitale ne privilégie plus une logique administrative classique, fondée sur la gestion documentaire, mais développe progressivement un modèle de gouvernance numérique intégrée, interconnectée et orientée vers les résultats.

A ce jour, l’espace de travail numérique HanoiWork est actuellement déployé dans 153 unités administratives et utilisé par plus de 37.300 comptes. Cette plateforme permet de gérer l’attribution des tâches, le suivi de leur exécution et le pilotage des activités administratives dans un environnement entièrement numérique.

Dans sa stratégie de transformation numérique, la ville considère également les données comme une "nouvelle ressource" au service de la gouvernance et du développement urbain intelligent.

La ville poursuit ainsi la constitution de bases de données répondant aux critères de précision, d’exhaustivité, d’actualisation, d’uniformité et de partage commun. Cette démarche vise notamment à remédier à la fragmentation des données entre les différents secteurs administratifs, situation qui oblige encore fréquemment les citoyens et les entreprises à fournir plusieurs fois les mêmes informations.

Dans le secteur de la santé, Hanoï accélère le nettoyage et la mise à jour des données relatives aux dossiers médicaux électroniques, avec une intégration progressive au système d’identification numérique VNeID afin de faciliter les consultations et le suivi sanitaire de la population.

Dans le domaine foncier, les autorités maintiennent l’interconnexion entre le Centre des services administratifs publics, les bureaux d’enregistrement foncier et les services fiscaux afin de réduire les délais de traitement des procédures.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a demandé que la base de données foncières soit entièrement harmonisée avant le 30 juin 2026, selon les critères « exacts, complets, propres et vivants ».

Au-delà de l’administration numérique, Hanoï ambitionne également de créer une percée dans l’économie numérique et l’innovation. À la fin du premier trimestre 2026, la capitale comptait 204 entreprises scientifiques et technologiques, soit le nombre le plus élevé du pays, ainsi que plus de 1.000 start-up innovantes et près de 11.000 entreprises technologiques numériques en activité.

La ville entend désormais associer davantage la transformation numérique au développement du marché technologique et à la résolution des besoins concrets de la société.

Les autorités municipales privilégient une approche fondée sur l’identification de « problèmes prioritaires » liés à la gouvernance urbaine et aux services publics, plutôt qu’un simple mécanisme d’appel à propositions.

Après avoir publié 30 problématiques prioritaires, Hanoï a reçu 108 propositions de participation. Les objectifs fixés par la capitale sont ambitieux.

Hanoï souhaite que l’économie numérique représente 22 % du PIB en 2026 et au moins 40 % en 2030. Dans la vision à long terme du développement de la capitale, la transformation numérique demeure un levier stratégique avec l’objectif d’atteindre environ 50 % du PIBR d’ici 2035.

La ville poursuit également son projet de développement d’une métropole intelligente fondée sur les technologies numériques, l’intelligence artificielle et les données en temps réel.

Les orientations de planification incluent notamment les transports intelligents, les systèmes de métro, la logistique intelligente, la gestion urbaine en temps réel et le développement de modèles urbains liés aux transports publics.

Les autorités municipales soulignent que la transformation numérique doit être associée aux objectifs de croissance verte et de développement durable, notamment à travers la réduction des émissions de carbone, la conversion des transports publics vers les énergies propres et le développement de l’économie circulaire.

Pour les autorités, la réussite du processus se mesurera avant tout à travers des résultats concrets : réduction du temps de traitement des procédures, diminution des formalités administratives, baisse des coûts pour les entreprises et amélioration effective de la qualité des services publics. -VNA