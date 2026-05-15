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Khanh Hoa : L’ambition de devenir un centre touristique balnéaire international

La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, promulguée début 2026, exige de mobiliser la force intrinsèque de la culture pour un développement durable. Pour Khanh Hoa, cette orientation majeure constitue un véritable principe directeur, transformant désormais la culture en « l'âme » du tourisme.

Une partie de la plage de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, attire les touristes. Photo : VNA.
Une partie de la plage de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, attire les touristes. Photo : VNA.

Khanh Hoa (VNA) - Après avoir élargi son espace de développement à la suite de sa fusion administrative, le tourisme de Khanh Hoa ne se résume plus aujourd’hui aux seules plages de sable blanc et aux courts séjours. La nouvelle physionomie de l’industrie touristique locale se dessine désormais à travers un espace élargi, diversifié et porté par une forte ambition de croissance.

Passant d’une approche monosectorielle fondée sur l’exploitation des seules ressources naturelles, Khanh Hoa s’oriente désormais vers un modèle d’interconnexion étroite entre tourisme, commerce et investissement, afin de créer une chaîne de valeur synergique.

La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, promulguée début 2026, exige de mobiliser la force intrinsèque de la culture pour un développement durable. Pour Khanh Hoa, cette orientation majeure constitue un véritable principe directeur, transformant désormais la culture en « l'âme » du tourisme.

Selon Cung Quynh Anh, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme, les valeurs patrimoniales ne sont plus confinées à des espaces de conservation statiques, mais sont désormais mises en valeur à travers des expériences vivantes permettant aux visiteurs de toucher l’histoire et de s’immerger dans la vie locale. Le vestige national spécial de la tour Po Klong Garai, symbole majeur de la culture Cham érigé entre les XIIIe et XIVe siècles, est devenu un espace d’expérience culturelle important. Chaque week-end, des milliers de touristes y découvrent l’art Cham, la poterie de Bau Truc, le tissage de My Nghiep et les danses traditionnelles.

Khanh Hoa possède un riche plan culturel incluant les tours Po Nagar et Hoa Lai, ainsi que des arts inscrits par l’UNESCO comme le Bai choi ou le Don ca tai tu (chants des amateurs). Les festivals Katê, Rija Nagar, le Festival de la mer de Nha Trang ou le festival du raisin créent une mosaïque culturelle unique.

Avec près de 500 km de littoral et des baies remarquables comme Van Phong, Cam Ranh et Vinh Hy, la province possède l’un des écosystèmes marins les plus riches du pays. Après la fusion, cet espace s’est élargi aux parcs nationaux de Nui Chua et Phuoc Binh, intégrant forêts primaires et produits agricoles spécifiques tels que le raisin ou l’asperge.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, la province a accueilli environ 3,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 24 % par rapport à 2025, dont 1,4 million d’étrangers, pour des recettes de 27 400 milliards de dôngs. Pour la période 2026-2030, Khanh Hoa vise à devenir un centre touristique balnéaire international, figurant parmi les cinq premières localités du pays. D’ici 2030, elle table sur 33 millions de visiteurs et 9 milliards de dollars de recettes, contribuant à 20 % du PIB provincial. À l’horizon 2045, elle ambitionne de devenir une destination de premier plan en Asie.

Nguyen Long Bien, vice-président du Comité populaire provincial, précise que la province mise sur la transformation numérique, la transition verte et la gestion moderne pour un écosystème global où nature, culture et infrastructures convergent durablement pour l'avenir. -VNA

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#Khanh Hoa #touristique balnéaire
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