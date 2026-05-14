Économie

Plus de 70 000 tonnes de riz vietnamien déjà labellisées vertes

Quelque 70 000 tonnes de riz vietnamien ont déjà obtenu le label "Riz vietnamien vert à faibles émissions", une initiative destinée à valoriser une production rizicole durable et compétitive sur les marchés internationaux. Ce modèle, déployé dans le delta du Mékong, contribue à promouvoir une agriculture plus verte et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Un lot de riz Japonica, certifié "riz vert vietnamien à faibles émissions", est exporté vers le marché japonais. Photo : VNA
Un lot de riz Japonica, certifié "riz vert vietnamien à faibles émissions", est exporté vers le marché japonais. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’Association du secteur rizicole du Vietnam a organisé, le 13 mai à Can Tho, un séminaire consacré au bilan de l’évaluation du respect des processus de culture dans le cadre du projet d’un million d’hectares de riziculture durable de haute qualité à faibles émissions, en vue de l’attribution du label "Riz vietnamien vert à faibles émissions".

Selon Le Thanh Tung, vice-président et secrétaire général de l’Association, plus de 70 000 tonnes de riz ont déjà obtenu ce label depuis l’exportation, en juin 2025, des premières 400 tonnes produites par la société Trung An vers le Japon. Ce riz est aujourd’hui exporté non seulement vers le Japon, mais aussi vers plusieurs marchés européens et océaniens.

Il a précisé que l’évaluation en vue de l’attribution du label est actuellement réservée aux membres de l’Association du secteur rizicole du Vietnam. Il a toutefois exprimé l’espoir que davantage de coopératives rejoignent l’organisation afin de renforcer la coopération dans la mise en œuvre du projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong.

De son côté, Nguyen Thi Giang, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement de Can Tho, a indiqué que la ville déploie actuellement ce projet dans 64 communes et quartiers, sur une superficie totale de 170 877 hectares, avec la participation de 171 coopératives et groupes coopératifs.

Selon elle, les résultats obtenus confirment la pertinence et la faisabilité du modèle de production rizicole de haute qualité à faibles émissions. Pour accéder aux marchés haut de gamme et renforcer sa compétitivité internationale, il ne suffit pas de produire de manière écologique : il faut également être en mesure de démontrer la durabilité du processus de production grâce à l’évaluation des pratiques culturales, à la numérisation des données et à la mise en place d’un système d’identification du label "Riz vietnamien vert à faibles émissions". -VNA

#riz #à faibles émissions #riziculture
Suivez VietnamPlus

Transition verte

Sur le même sujet

Photo: VNA

Rebond des prix du riz vietnamien à l’exportation

Après plus d’un an de repli marqué, les prix du riz vietnamien à l’exportation enregistrent une nette reprise, soutenue par le redémarrage de la demande mondiale et le raffermissement des marchés intérieur et international.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la science, des technologies, de la culture et du tourisme 2026 et du premier du «Meilleur riz du delta du Mékong ». Photo: VGP

Cà Mau met l’agriculture à l’honneur avec son 1er concours de riz du delta du Mékong

Pham Van Thiêu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a souligné en ouverture que la province avait intensifié l’application des technologies de pointe en matière d’agriculture résiliente face au changement climatique, tout en promouvant des modèles économiques verts et circulaires et en accélérant la transformation numérique.

Voir plus

Photo d'illustration : VietnamPlus

📝 Édito: Protection du droit d’auteur : fondement du développement d’une société de droit à l’ère numérique

À l’heure où l’économie numérique s’impose comme un moteur essentiel de croissance, la protection du droit d’auteur devient un enjeu stratégique pour le Vietnam. Au-delà de la défense des créateurs, elle constitue un levier fondamental pour stimuler l’innovation, renforcer la confiance juridique et bâtir une société numérique durable.

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026. Photo vneconomy.vn

Le Vietnam privilégie des IDE sélectifs et durables

Le Vietnam entend passer d’une politique d’attraction massive des investissements directs étrangers à une coopération plus sélective, qualitative et durable, a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026 à Hanoï.

Le fruit du dragon est l’un des produits d’exportation phares du Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam adapte ses fruits du dragon aux exigences européennes

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le fruit du dragon vietnamien est actuellement soumis à un contrôle renforcé en vertu de l’annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793, avec une fréquence d'inspection de 30 %. Bien que ce taux témoigne d'une surveillance accrue, il reste gérable si les réglementations sont strictement respectées.

Transformation de calmars. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques visent 12 milliards de dollars en 2026

Portées par la reprise de la demande mondiale, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont enregistré une croissance soutenue au cours des quatre premiers mois de 2026. Malgré les perspectives favorables et l’objectif de 12 milliards de dollars cette année, le secteur reste confronté à de fortes pressions liées aux coûts de production, aux pénuries de matières premières et au durcissement des exigences commerciales internationales.

Des agents des douanes inspectent des véhicules et des marchandises importés au poste-frontière international de Huu Nghi, dans la province de Lang Son. Photo : VNA

Les douanes intensifient la lutte contre la contrefaçon et la fraude commerciale

Le secteur douanier a fait de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle une priorité. Les services douaniers à travers le pays ont renforcé les inspections et la surveillance des activités d’import-export le long des principaux axes routiers et aux points de passage stratégiques.

Le gouvernement vietnamien promulgue huit résolutions successives visant à simplifier, décentraliser et alléger les procédures administratives ainsi que les conditions encadrant les activités commerciales. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur la simplification administrative pour soutenir la croissance

Sous l’impulsion du Premier ministre Le Minh Hung, des objectifs chiffrés ambitieux ont été fixés afin de lever les barrières : réduire d’au moins 30 % les formalités administratives, diminuer de moitié les délais de traitement ainsi que les coûts de conformité, et supprimer l’ensemble des procédures jugées inutiles.

Le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoa et Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, lors de la séance de travai. Photo diffusée par la VNA

El Al Airlines prévoit de lancer une ligne directe entre Israël et le Vietnam

Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, a dévoilé ce plan lors d’une séance de travail avec l’Office du commerce – ambassade du Vietnam en Israël, mardi 12 mai à Tel Aviv, consacrée à la promotion et au soutien à El Al Airlines pour ouvrir une route directe reliant les deux pays.

Le Livre blanc sur la fiscalité vietnamienne 2026. Photo: VNA

Le Vietnam publie son tout premier Livre blanc sur la fiscalité

Le premier Livre blanc sur la fiscalité reflète les efforts du secteur pour moderniser la gouvernance, renforcer la transparence et améliorer la cohérence des informations publiques, contribuant ainsi à l’édification d’un système financier national moderne et durable.

Visiteurs à une exposition des produits technologiques et culturels. Photo: VNA

Le Sommet VIPC 2026 souligne les ambitions sur les technologies stratégiques

À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à construire un environnement d’investissement transparent, compétitif et intégré au niveau international, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir.

Le Centre national de l'innovation a officiellement annoncé les informations relatives au Forum vietnamien sur l'investissement et l'innovation 2026 (Sommet VIPC 2026). Photo : Vietnam+

Le Sommet VIPC 2026 met en avant les ambitions technologiques stratégiques du Vietnam

À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à construire un environnement d'investissement transparent, compétitif et intégré au niveau international, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir.

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce

Le groupe LuLu accroît ses importations de produits agricoles vietnamiens

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens, témoignant ainsi de la confiance croissante des partenaires du Moyen-Orient dans les capacités de production, la qualité des produits et la fiabilité de l’approvisionnement du Vietnam.