Économie

El Al Airlines prévoit de lancer une ligne directe entre Israël et le Vietnam

Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, a dévoilé ce plan lors d’une séance de travail avec l’Office du commerce – ambassade du Vietnam en Israël, mardi 12 mai à Tel Aviv, consacrée à la promotion et au soutien à El Al Airlines pour ouvrir une route directe reliant les deux pays.

Le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoa et Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, lors de la séance de travai. Photo diffusée par la VNA
Le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoa et Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, lors de la séance de travai. Photo diffusée par la VNA

Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne israélienne El Al Airlines envisage de lancer une liaison directe entre Israël et le Vietnam, misant sur le potentiel et les perspectives du marché vietnamien dans sa stratégie visant à développer la coopération aéronautique et à ouvrir des lignes vers l’Est (Asie).

Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, a dévoilé ce plan lors d’une séance de travail avec l’Office du commerce – ambassade du Vietnam en Israël, mardi 12 mai à Tel Aviv, consacrée à la promotion et au soutien à El Al Airlines pour ouvrir une route directe reliant les deux pays.

Le vol inaugural est prévu le 24 octobre 2026 reliant l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi.

Dans le cadre de son programme de vols hivernaux du 24 octobre 2026 au 25 mars 2027, El Al Airlines assurera initialement trois vols hebdomadaires opérés en Boeing 787 Dreamliner. La compagnie aérienne pourrait augmenter la fréquence de ses vols en fonction de l’augmentation du nombre de passagers.

Lors de la séance de travail, le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoa, a salué le plan, affirmant être prêt à fournir son soutien à El Al Airlines et à mettre la compagnie aérienne israélienne en relation avec les partenaires vietnamiens appropriés afin d’explorer des opportunités de coopération mutuellement bénéfique.

Actuellement, le marché vietnamien attire de plus en plus d’investisseurs, d’entrepreneurs, de commerçants, d’acheteurs et de touristes étrangers, y compris des partenaires israéliens.

De nombreuses entreprises, investisseurs, acheteurs et touristes israéliens s’intéressent au marché vietnamien et se rendent régulièrement au Vietnam pour y nouer des partenariats commerciaux, mais aussi pour voyager, se détendre et profiter du cadre de vie.

Lê Thai Hoa a informé El Al Airlines des procédures de délivrance des autorisations de vol et des visas pour les membres d’équipage, notamment les pilotes et le personnel de cabine ainsi que des modalités de coordination avec les partenaires de la compagnie aérienne iraélienne au Vietnam, y compris des billetteries et des agences de voyages.

Auparavant, l’Office du commerce du Vietnam en Israël a assisté la compagnie Arkia Israeli Airlines dans l’ouverture d’une ligne aérienne directe Tel-Aviv – Hanoi, à partir du 5 janvier 2026, et continue de l’aider dans ses démarches afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrir une ligne directe Tel-Aviv – Hô Chi Minh-Ville.

L’ouverture continue de vols directs vers le Vietnam par des compagnies aériennes israéliennes, desservant notamment Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, facilitera davantage les déplacements des entrepreneurs, des commerçants, des investisseurs, des acheteurs, des touristes et des citoyens, ainsi que le transport de fret aérien, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir une coopération multiforme entre les deux pays.

L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël (VIFTA), entré officiellement en vigueur en novembre 2024, a donné un coup de fouet significatif au commerce bilatéral, avec un volume d’échanges estimé à plus de 3,7 milliards de dollars en 2025.

Forts des bases solides du VIFTA et d’une forte complémentarité économique, les échanges bilatéraux devraient bientôt dépasser les 4 milliards de dollars et atteindre les 5 milliards de dollars dans les années à venir. – VNA

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