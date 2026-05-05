Économie

Le Vietnam tire son épingle du jeu avec l’amélioration de la qualité des flux d’IDE

Les capitaux nouvellement enregistrés et le nombre de projets nouvellement autorisés ont continué d’augmenter, témoignant de l’attractivité du Vietnam pour de nombreux investisseurs désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Au premier trimestre 2026, le stock des IDE enregistrés a atteint environ 15,2 milliards de dollars, en forte hausse sur un an, tandis que les capitaux décaissés s’élevaient à environ 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 à 8%.

Fabrication de composants électroniques dans la compagnie Star Engineers Vietnam, basée dans le Parc industriel Binh Xuyên I, province de Phu Tho (Nord). Photo : VNA
Fabrication de composants électroniques dans la compagnie Star Engineers Vietnam, basée dans le Parc industriel Binh Xuyên I, province de Phu Tho (Nord). Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Dans un contexte de fluctuations des flux mondiaux d’investissements directs étrangers (IDE), de tensions géopolitiques croissantes et d’incertitudes commerciales grandissantes, le Vietnam est resté relativement stable, la qualité des flux entrants s’améliorant progressivement et le pays s’intégrant plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

La stabilité maintenue malgré les vents contraires

Entre 2021 et 2025, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont oscillé entre 27 et 38 milliards de dollars par an, pour atteindre environ 38,4 milliards de dollars en 2025. Les capitaux décaissés se sont élevés à près de 27,6 milliards de dollars, soit une hausse de 9%, un niveau jamais atteint depuis cinq ans.

Selon Nguyên Ba Hung, économiste en chef de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, cette augmentation des capitaux décaissés témoigne de la concrétisation des projets, démontrant ainsi la confiance des investisseurs étrangers dans le climat des investissements.

Les capitaux nouvellement enregistrés et le nombre de projets nouvellement autorisés ont continué d’augmenter, témoignant de l’attrait persistant du Vietnam pour de nombreux investisseurs désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Les investisseurs singapouriens, sud-coréens, chinois et japonais se sont taillés la part du lion, reflétant l’intégration étroite du Vietnam aux réseaux de production asiatiques.

Une nette tendance vers des investissements plus importants s’est également dessinée. En 2025, les apports en capital et les acquisitions d’actions ont progressé de 54,8%, signe que les investisseurs étrangers développent leurs activités et s’impliquent davantage sur le marché intérieur. Cela indique également que les entreprises à IDE «votent avec leur capital» en faveur de l’environnement des investissements vietnamien.

Au premier trimestre 2026, le stock des IDE enregistrés a atteint environ 15,2 milliards de dollars, en forte hausse sur un an, tandis que les capitaux décaissés s’élevaient à environ 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 à 8%.

Le secteur des IDE demeure un pilier des exportations, représentant environ 70 à 75% du chiffre d’affaires total des exportations et contribuant au maintien d’un important excédent commercial.

Évolution vers des technologies de pointe et une plus grande valeur ajoutée

Outre le maintien de leur taille, la qualité des IDE s’est améliorée. Le secteur de la fabrication et de la transformation est resté le principal bénéficiaire, représentant environ 55 à 60% du capital total enregistré entre 2021 et 2025, un chiffre qui a dépassé les 70% début 2026. Rien qu’en 2025, ce secteur a représenté plus de 80% des capitaux décaissés.

La structure interne du secteur évolue, passant d’activités à forte intensité de main-d’œuvre et d’assemblage simple à des segments de haute technologie tels que les composants électroniques, les semi-conducteurs, les équipements de précision, les centres de données et les technologies numériques.

Des projets d’envergure récents, notamment au premier trimestre 2026, comme le projet de substrat FCBGA de 1,2 milliard de dollars mené par Samsung Electro-Mechanics à Thai Nguyên et le projet de centrale électrique au GNL de 2,2 milliards de dollars à Nghê An, témoignent de la montée en puissance du Vietnam dans les segments à plus forte valeur ajoutée des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Réformes et capacité d’adaptation

La Banque mondiale (BM) et la Banque asiatique de développement (BAD) indiquent que les flux mondiaux d’IDE continueront de subir les pressions des taux d’intérêt élevés, des tensions géopolitiques et de la fragmentation économique. Cependant, le Vietnam conserve des atouts qui lui permettent de maintenir son attractivité.

Selon Nguyên Quôc Viêt, directeur du Groupe de recherche macroéconomique de l’Université d’économie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, le pays doit passer d’une politique d’incitations fiscales à la mise en place d’un environnement favorable grâce à des institutions et des infrastructures solides.

Il a souligné trois piliers pour attirer les IDE de nouvelle génération : des infrastructures stratégiques, notamment numériques, de données, énergétiques et urbaines ; une main-d’œuvre hautement qualifiée ; et un cadre institutionnel transparent, stable et prévisible.

Le Vietnam continue de bénéficier d’une stabilité macroéconomique et politique, d’un vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE) et de la transition vers une économie manufacturière plus importante, dite « Chine + 1 ».

Sa stratégie en matière d’IDE s’oriente également vers une attraction sélective, privilégiant les projets de haute technologie, axés sur l’innovation, l’économie verte et la transformation numérique. – VNA

source
#qualité des flux d’IDE #flux mondiaux d’investissements directs étrangers #tensions géopolitiques #investissements directs étrangers #incertitudes commerciales #accords de libre-échange
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Séance de travail entre la délégation vietnamien et des représentants américains. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Vietnam et États-Unis renforcent leur coopération énergétique, ouvrant une nouvelle ère de partenariat

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a tenu une séance de travail avec de hauts représentants de l’administration américaine pour discuter des orientations de la coopération énergétique bilatérale, l'implication des entreprises américaines dans les projets d'infrastructure au Vietnam ainsi que les enjeux politiques liés au commerce et à l'investissement.

Chantier du pont Tu Lien, le long de la rue Nghi Tam. Photo : VNA

Hanoi accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge

Selon le Conseil municipal de gestion des projets d’investissement dans la construction des transports, la ville met en œuvre simultanément sept projets : les ponts Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha et Me So. La construction se déroule sur plusieurs fronts, avec un accent particulier sur les pieux forés, les semelles de pieux, les piles et la superstructure.

Conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 4 mai à Hanoï. Photo: VNA

Simplification administrative : une réduction massive des procédures

Les ministères et organismes de rang ministériel doivent désormais s'assurer que leurs procédures administratives ne dépassent pas 30 % du volume total géré, tout en réduisant de moitié les délais de traitement et les coûts de conformité par rapport à l'année 2024.

Do Gia Thang, secrétaire général de l’Association des entrepreneurs vietnamiens en Australie. Photo : VNA

Vietnam : vers un centre financier international

Face à la recomposition des flux de capitaux mondiaux, le Vietnam accélère la mise en place d’un centre financier international afin de renforcer sa compétitivité, moderniser son modèle de croissance et s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur financières globales.

À partir de 2026, le seuil de chiffre d'affaires exonéré d'impôts pour les ménages commerciaux au Vietnam est doublé pour atteindre 1 milliard de dôngs par an. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam renforce le levier fiscal pour stimuler sa croissance économique

La Loi modifiant quatre lois fiscales précitées dispose que les particuliers résidents, les foyers de production et les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur aux seuils fixés par le gouvernement seront exemptés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la TVA ou de l’impôt sur les sociétés.