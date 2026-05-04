PVOIL lancera l'essence E10 dans tout le pays à partir du 15 mai



Hanoï, 4 mai (VNA) – Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL), filiale du Groupe industriel et énergétique national vietnamien, a finalisé l'ensemble des infrastructures techniques, des dispositifs d'approvisionnement et de la préparation du personnel nécessaires pour la distribution officielle de l'essence biocarburant E10RON95 sur l'ensemble de son réseau national à compter du 15 mai.



Selon le directeur général adjoint, Le Trung Hung, PVOIL a finalisé la modernisation de ses systèmes de mélange et de stockage dans 13 dépôts clés à travers le pays. Ces améliorations comprennent la modernisation des réservoirs de stockage et des équipements de mélange, ainsi que l'adoption de technologies de pointe conformes aux normes techniques et réglementaires relatives à l'essence E10.



L'entreprise utilise à la fois le mélange en ligne, qui consiste à incorporer l'éthanol directement à l'essence lors du transfert par pipeline, et le mélange en cuve, ce qui garantit une qualité de produit uniforme avant distribution. Ces procédés contribuent à maintenir des normes de qualité constantes pour l'essence E10, conformément à la réglementation nationale.



Selon Le Trung Hung, grâce à ses capacités actuelles, PVOIL est non seulement en mesure de garantir un approvisionnement stable à son réseau de distribution existant et à ses clients traditionnels, mais également prête à approvisionner d'autres partenaires qui ne répondent pas encore pleinement aux exigences légales et techniques.



Afin de soutenir le déploiement à l'échelle nationale, PVOIL a collaboré activement avec les producteurs d'éthanol nationaux et a organisé des importations pour assurer un approvisionnement stable. L'entreprise a confirmé que ses stocks actuels et ses volumes d'importation sont suffisants pour maintenir les opérations de production et de mélange jusqu'à fin mai et début juin.



Par ailleurs, PVOIL a renforcé ses accords de coopération avec les principales raffineries nationales, notamment la raffinerie de pétrole de Dung Quat et le complexe pétrochimique de Nghi Son, afin de sécuriser l'approvisionnement en essence minérale. L'entreprise a également diversifié ses sources d'importation, recherchant des fournisseurs alternatifs face aux éventuelles réductions de production ou aux arrêts de production des raffineries en Asie et en Asie du Sud-Est.



Pour garantir sa capacité financière, PVOIL s'est activement engagée auprès des banques commerciales afin d'obtenir des financements, notamment en devises étrangères, pour les importations de carburant. S'appuyant sur la chaîne de valeur intégrée de Petrovietnam, la société développe également le mélange de produits pétroliers à partir de condensats d'origine locale, dont les propriétés sont similaires à celles des fractions de pétrole brut léger.



Outre la préparation des infrastructures et de la chaîne d'approvisionnement, PVOIL a priorisé la formation d'un personnel technique hautement qualifié afin de garantir le fonctionnement efficace et sûr des systèmes de production et de distribution d'E10.



PVOIL a lancé la commercialisation pilote d'essence E10 le 1er août 2025 à Hanoï et Hai Phong, avant de l'étendre aux régions du centre et du sud. En avril 2026, la société exploitait 558 stations-service distribuant de l'essence E10 à travers le pays. Les premiers résultats indiquent que le produit répond à toutes les normes techniques, assure un fonctionnement optimal des véhicules et a reçu un accueil favorable de la part des clients.



Le Trung Hung a souligné que depuis le début de la phase pilote en août 2025, pratiquement aucune plainte n'a été enregistrée concernant la qualité ou les performances de l'essence E10. Selon lui, cela démontre que le produit répond à toutes les normes requises et est prêt pour une adoption plus large sur le marché. - VNA

source