Économie

PVOIL lancera l'essence E10 dans tout le pays à partir du 15 mai

PVOIL a lancé un projet pilote de vente d'essence E10 le 1er août 2025 à Hanoï et Hai Phong, avant de l'étendre aux régions du centre et du sud.

Photo d'illustration : https://baovanhoa.vn
Photo d'illustration : https://baovanhoa.vn


Hanoï, 4 mai (VNA) – Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL), filiale du Groupe industriel et énergétique national vietnamien, a finalisé l'ensemble des infrastructures techniques, des dispositifs d'approvisionnement et de la préparation du personnel nécessaires pour la distribution officielle de l'essence biocarburant E10RON95 sur l'ensemble de son réseau national à compter du 15 mai.

Selon le directeur général adjoint, Le Trung Hung, PVOIL a finalisé la modernisation de ses systèmes de mélange et de stockage dans 13 dépôts clés à travers le pays. Ces améliorations comprennent la modernisation des réservoirs de stockage et des équipements de mélange, ainsi que l'adoption de technologies de pointe conformes aux normes techniques et réglementaires relatives à l'essence E10.

L'entreprise utilise à la fois le mélange en ligne, qui consiste à incorporer l'éthanol directement à l'essence lors du transfert par pipeline, et le mélange en cuve, ce qui garantit une qualité de produit uniforme avant distribution. Ces procédés contribuent à maintenir des normes de qualité constantes pour l'essence E10, conformément à la réglementation nationale.

Selon Le Trung Hung, grâce à ses capacités actuelles, PVOIL est non seulement en mesure de garantir un approvisionnement stable à son réseau de distribution existant et à ses clients traditionnels, mais également prête à approvisionner d'autres partenaires qui ne répondent pas encore pleinement aux exigences légales et techniques.

Afin de soutenir le déploiement à l'échelle nationale, PVOIL a collaboré activement avec les producteurs d'éthanol nationaux et a organisé des importations pour assurer un approvisionnement stable. L'entreprise a confirmé que ses stocks actuels et ses volumes d'importation sont suffisants pour maintenir les opérations de production et de mélange jusqu'à fin mai et début juin.

Par ailleurs, PVOIL a renforcé ses accords de coopération avec les principales raffineries nationales, notamment la raffinerie de pétrole de Dung Quat et le complexe pétrochimique de Nghi Son, afin de sécuriser l'approvisionnement en essence minérale. L'entreprise a également diversifié ses sources d'importation, recherchant des fournisseurs alternatifs face aux éventuelles réductions de production ou aux arrêts de production des raffineries en Asie et en Asie du Sud-Est.

Pour garantir sa capacité financière, PVOIL s'est activement engagée auprès des banques commerciales afin d'obtenir des financements, notamment en devises étrangères, pour les importations de carburant. S'appuyant sur la chaîne de valeur intégrée de Petrovietnam, la société développe également le mélange de produits pétroliers à partir de condensats d'origine locale, dont les propriétés sont similaires à celles des fractions de pétrole brut léger.

Outre la préparation des infrastructures et de la chaîne d'approvisionnement, PVOIL a priorisé la formation d'un personnel technique hautement qualifié afin de garantir le fonctionnement efficace et sûr des systèmes de production et de distribution d'E10.

PVOIL a lancé la commercialisation pilote d'essence E10 le 1er août 2025 à Hanoï et Hai Phong, avant de l'étendre aux régions du centre et du sud. En avril 2026, la société exploitait 558 stations-service distribuant de l'essence E10 à travers le pays. Les premiers résultats indiquent que le produit répond à toutes les normes techniques, assure un fonctionnement optimal des véhicules et a reçu un accueil favorable de la part des clients.

Le Trung Hung a souligné que depuis le début de la phase pilote en août 2025, pratiquement aucune plainte n'a été enregistrée concernant la qualité ou les performances de l'essence E10. Selon lui, cela démontre que le produit répond à toutes les normes requises et est prêt pour une adoption plus large sur le marché. - VNA

source
#PVOIL #essence E10
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les banques commerciales ont déployé une série d’initiatives destinées à garantir la sécurité des transactions de leurs clients. Photo : cafef.vn

Les banques musclent leur “bouclier numérique” face à la montée de la fraude en ligne

Au 12 avril, plus de 3,7 millions d’alertes clients avaient été émises via le système d’information de gestion, de supervision et de prévention des risques de fraude dans les opérations de paiement (SIMO). Plus de 1,2 million de clients ont temporairement suspendu ou annulé des transactions après avoir reçu ces alertes, pour un montant total de près de 4,17 billions de dôngs (158,12 millions de dollars).

Le fruit du dragon de Cho Gao, dans la province de Dong Thap, bénéficie d'une protection collective de marque accordée par l'Office de la propriété intellectuelle. Photo : VNA

📝 Édito: La propriété intellectuelle au service d’une croissance fondée sur l’innovation

Pour le Vietnam, le renforcement de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle ne répond pas seulement aux exigences de l’intégration économique internationale, mais constitue également une condition essentielle pour transformer les connaissances en ressources de développement et concrétiser les orientations de la Résolution 57 du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Des exercices sportifs en plein air pour les personnes âgées à Hanoi. Le vieillissement de la population au Vietnam offre une opportunité majeure pour la croissance de la silver économie. Photo: VNA

Face au vieillissement de sa population, le Vietnam mise sur la silver économie

Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

Avions à l'aéroport international de Phu Quôc, dans la zone économique spéciale de Phu Quôc. Photo : VNA

Le trafic aérien atteint 1,68 million de passagers pendant les périodes de vacances

Le trafic aérien intérieur a représenté 675.140 passagers et 3.400 tonnes de fret, soit des baisses respectives de 7,5% et 11,6%. En revanche, le transport international a affiché une forte croissance, dépassant le million de passagers et atteignant 24.050 tonnes de fret, en hausse de 10% pour le nombre de passagers et de 10,6% pour le volume de fret.

Tour financière Bitexco (droite), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Quatre décennies d’attraction des IDE et opportunités dans la nouvelle ère

De 2021 à aujourd’hui, le Vietnam a attiré 187,33 milliards de dollars d’IDE, représentant plus de 34,5 % du total sur près de 40 ans. La qualité des IDE s’est considérablement améliorée. De nombreuses grandes entreprises américaines et européennes ont continué d’investir et de développer leurs activités, en établissant des chaînes d’approvisionnement au Vietnam, notamment par des investissements dans la R&D.

En avril, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Photo: VNA

Forte hausse de 33,9 % des créations et reprises d’entreprises en quatre mois

Pour le seul mois d’avril 2026, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Si ce chiffre accuse une légère baisse de 7,1 % par rapport à mars, le capital enregistré a en revanche augmenté de 9,7 %, atteignant près de 246.800 milliards de dôngs. En glissement annuel, la progression est plus nette, avec une hausse de 33,9 % du nombre d’entreprises et de 84,6 % des capitaux.

Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027.

Construction du pont Tu Lien à Hanoï. Selon l'Office national des statistiques, au cours des quatre premiers mois, l'indice des prix du logement et des matériaux de construction a augmenté de 6,25 % par rapport à la même période l'an dernier. Photo : VNA

L’IPC en hausse de 0,84 % en avril

L’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2026 a progressé de 0,84 % par rapport au mois précédent, a indiqué l’Office national des statistiques.

Utilisation de drones dans la riziculture de la commune de Vi Thanh 1, ville de Can Tho. Photo : VNA.

L’agriculture accélère sa transition numérique et verte

Face à la pression foncière d'une urbanisation galopante et l'explosion de la demande en produits premium, l'agriculture hanoïenne fait face à une urgence : produire mieux sur des surfaces réduites. Pour doper la valeur ajoutée à l'hectare, le double virage numérique et agroécologique s'impose désormais non plus comme un choix, mais comme l'unique planche de salut.